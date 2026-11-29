Розыск в мобильном приложении "Резерв+". Фото иллюстративное

Даже после погашения административного штрафа военнообязанный может продолжать видеть в "Резерв+" красную отметку о розыске. Такая ситуация не обязательно свидетельствует о новом нарушении: причиной может быть задержка с обновлением сведений в реестре "Оберіг". Однако иногда обращение территориального центра комплектования в полицию связано с другим, еще не урегулированным эпизодом.

Прежде всего важно установить, на каком основании сохраняется соответствующий статус, сообщают Новини.LIVE.

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Наличие отметки о розыске в "Резерв+" само по себе не раскрывает всей ситуации, поскольку в приложении отображается статус из военного реестра, а не подробное описание действий ТЦК. Для выяснения причин важно установить, какое именно нарушение зафиксировано и направлялось ли обращение в полицию. Оплата штрафа подтверждает исполнение конкретного постановления, но не гарантирует автоматического обновления всех связанных записей. Проверять следует не только статус в приложении, но и основания, по которым информация о розыске продолжает отображаться.

Отметка и основание — не одно и то же. Красное уведомление не заменяет информацию о конкретном административном правонарушении:

Один штраф не закрывает другие эпизоды. Если зафиксированы самостоятельные нарушения, каждое из них требует отдельной правовой оценки.

Квитанцию важно сохранить. Она подтверждает оплату и может понадобиться при обращении в ТЦК для проверки данных.

Обновление реестра имеет значение. Даже после исполнения постановления сведения в электронном документе могут нуждаться в актуализации.

Почему отметка не исчезает после оплаты

Красное уведомление в электронном военно-учетном документе указывает на наличие информации об обращении ТЦК в Национальную полицию для административного задержания и доставления гражданина. Подобные обращения могут касаться правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП. При этом речь идет об административной процедуре, а не о розыске в рамках уголовного производства. Приложение "Резерв+" отображает сведения из реестра "Оберіг", поэтому изменение статуса зависит от актуализации данных в системе.

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В каких случаях обращение к полиции должны отозвать

Если штраф уплачен и постановление о привлечении к административной ответственности исполнено, прежнее обращение в полицию по тому же правонарушению не должно сохраняться при отсутствии других законных оснований для задержания и доставления. Пункт 79 Порядка воинского учета, утвержденного постановлением Кабмина №1487, предусматривает обязанность ТЦК сообщать полиции об отсутствии таких оснований.

Погашение одного штрафа не отменяет возможные самостоятельные нарушения, поэтому важно проверить, не числится ли за человеком другой неурегулированный эпизод.

Что делать, если в "Резерв+" по-прежнему есть красная отметка

При оплате через приложение подтверждение платежа обычно занимает до 24 часов. Если деньги перечислялись по банковским реквизитам, квитанцию необходимо предоставить в ТЦК по месту воинского учета. Когда отметка не исчезает, гражданин может обратиться в территориальный центр с заявлением о проверке исполнения постановления и актуализации сведений в "Оберіге".

К обращению целесообразно приложить копию постановления, подтверждение оплаты и снимок экрана с уведомлением в приложении. В заявлении также можно попросить сообщить, имеются ли другие основания для обращения в полицию.

Могут ли задержать после уплаты штрафа

Сам факт оплаты не исключает административного задержания, если существуют другие предусмотренные законом основания. Однако такая мера не может применяться только потому, что в приложении сохранилась старая отметка: полиция должна действовать в соответствии со статьями 260–263 КУоАП. Во время проверки документов гражданин может предъявить постановление и квитанцию, подтверждающую его исполнение, и попросить проверить актуальность обращения ТЦК.

Повторно оплачивать штраф за то же правонарушение из-за несвоевременного обновления данных не требуется. Если вопрос не решается после обращения в ТЦК, действия или бездействие ведомства можно обжаловать в вышестоящий орган либо в административный суд.

Напомним, сотрудники ТЦК могут звонить родственникам военнообязанных украинцев, которые находятся в розыске. Существует алгоритм действий для подобных ситуаций.

Ранее Новини.LIVE писали о том, без какой отметки в приложении "Резерв+" украинских мужчин могут задержать на блокпосте и даже направить на ВВК.