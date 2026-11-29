Пошук у мобільному додатку "Резерв+". Ілюстративне фото

Навіть після сплати адміністративного штрафу військовозобов’язаний може й надалі бачити в "Резерв+" червону позначку про розшук. Така ситуація не обов’язково свідчить про нове порушення: причиною може бути затримка з оновленням відомостей у реєстрі "Оберіг". Однак іноді звернення територіального центру комплектування до поліції пов’язане з іншим, ще не врегульованим епізодом.

Насамперед важливо з’ясувати, на якій підставі зберігається відповідний статус, повідомляють Новини.LIVE.

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Наявність позначки про розшук у "Резерв+" сама по собі не розкриває всієї ситуації, оскільки в додатку відображається статус із військового реєстру, а не докладний опис дій ТЦК. Щоб з’ясувати причини, важливо встановити, яке саме порушення зафіксовано та чи надсилалося звернення до поліції. Сплата штрафу підтверджує виконання конкретної постанови, але не гарантує автоматичного оновлення всіх пов’язаних записів. Перевіряти слід не лише статус у додатку, а й підстави, за якими інформація про розшук продовжує відображатися.

Позначка та підстава — це не одне й те саме. Червоне повідомлення не замінює інформацію про конкретне адміністративне правопорушення:

Один штраф не закриває інші епізоди. Якщо зафіксовано окремі порушення, кожне з них вимагає окремої правової оцінки.

Квитанцію важливо зберегти. Вона підтверджує оплату і може знадобитися під час звернення до ТЦК для перевірки даних.

Оновлення реєстру має значення. Навіть після виконання постанови відомості в електронному документі можуть потребувати актуалізації.

Чому позначка не зникає після оплати

Червоне повідомлення в електронному військово-обліковому документі вказує на наявність інформації про звернення ТЦК до Національної поліції щодо адміністративного затримання та доставки громадянина. Такі звернення можуть стосуватися правопорушень, передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП. При цьому йдеться про адміністративну процедуру, а не про розшук у рамках кримінального провадження. Додаток "Резерв+" відображає відомості з реєстру "Оберіг", тому зміна статусу залежить від оновлення даних у системі.

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У яких випадках звернення до поліції слід відкликати

Якщо штраф сплачено і постанова про притягнення до адміністративної відповідальності виконана, попереднє звернення до поліції щодо того самого правопорушення не повинно зберігатися за відсутності інших законних підстав для затримання та доставки. Пункт 79 Порядку військового обліку, затвердженого постановою Кабміну № 1487, передбачає обов’язок ТЦК повідомляти поліцію про відсутність таких підстав.

Сплата одного штрафу не скасовує можливі самостійні порушення, тому важливо перевірити, чи не фігурує за особою інший неурегульований епізод.

Що робити, якщо в "Резерв+" як і раніше є червона позначка

При оплаті через додаток підтвердження платежу зазвичай займає до 24 годин. Якщо гроші перераховувалися за банківськими реквізитами, квитанцію необхідно надати до ТЦК за місцем військового обліку. Коли позначка не зникає, громадянин може звернутися до територіального центру із заявою про перевірку виконання постанови та актуалізацію відомостей в "Оберігу".

До звернення доцільно додати копію постанови, підтвердження оплати та знімок екрана з повідомленням у додатку. У заяві також можна попросити повідомити, чи є інші підстави для звернення до поліції.

Чи можуть затримати після сплати штрафу

Сам факт сплати не виключає адміністративного затримання, якщо існують інші передбачені законом підстави. Однак такий захід не може застосовуватися лише тому, що в додатку збереглася стара відмітка: поліція повинна діяти відповідно до статей 260–263 КУпАП. Під час перевірки документів громадянин може пред’явити постанову та квитанцію, що підтверджує її виконання, і попросити перевірити актуальність звернення до ТЦК.

Повторно сплачувати штраф за те саме правопорушення через несвоєчасне оновлення даних не потрібно. Якщо питання не вирішується після звернення до ТЦК, дії або бездіяльність відомства можна оскаржити до вищого органу або в адміністративний суд.

Нагадаємо, співробітники ТЦК можуть телефонувати родичам військовозобов’язаних українців, які перебувають у розшуку. Існує алгоритм дій для таких ситуацій.

Раніше Новини.LIVE писали про те, без якої позначки в додатку "Резерв+" українських чоловіків можуть затримати на блокпості й навіть направити на ВЛК.