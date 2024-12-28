Повістка електронною поштою від ТЦК - що робити

Працівник ТЦК за комп’ютером. Фото: Міноборони

Згідно із чинним законодавством, повістка, надіслана електронною поштою, не може вважатися законно доставленою. Відповідно, громадянин може не з’являтися до ТЦК за такою повісткою, і його не можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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"Повістка повинна бути вручена особисто уповноваженою на те службовою особою або надіслана на адресу громадянина рекомендованим листом", — нагадав адвокат Юрій Айвазян.

Він також пояснив громадянину,який звернувся до юристів з питанням, коли повістки є незаконними.

Чи законною є повістка, надіслана електронною поштою

"Повістка, надіслана засобами електронного зв'язку не вважається врученою належним чином", — відповів Айвазян громадянину, який отримав саме таку повістку.

Тож, підкреслив адвокат, за неявку до ТЦК за такою повісткою військовозобов’язаного громадянина не зможуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законними є дії ТЦК щодо залишення повістки у поштовій скриньці.

Також ми писали про законні підстави для відмови від повістки.