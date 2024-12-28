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ТЦК шлет повестку на e-mail — законно ли это

28 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестка по электронной почте от ТЦК – что делать
Работник ТЦК на компьютере. Фото: Минобороны
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Согласно действующему законодательству, повестка, отправленная по электронной почте, не может считаться законно доставленной. Соответственно гражданин может не являться в ТЦК по такой повестке, и его не могут привлечь к административной ответственности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается оповещение военнообязанных граждан посредством повесток.

"Повестка должна быть вручена лично уполномоченным на то должностным лицом или направлена в адрес гражданина заказным письмом", — напомнил адвокат Юрий Айвазян.

Он также объяснил гражданину, обратившемуся к юристам с вопросом, когда повестки являются незаконными.

Законна ли повестка, отправленная по электронной почте

"Повестка, направленная средствами электронной связи не считается врученной должным образом", — ответил Айвазян гражданину, получившему именно такую повестку.

Так что, подчеркнул адвокат, за неявку в ТЦК по такой повестке военнообязанного гражданина не смогут привлечь к административной ответственности.

Напомним, мы ранее писали о том, законны ли действия ТЦК по оставлению повестки в почтовом ящике.

Также мы писали о законных основаниях для отказа от повестки.

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