Повестка по электронной почте от ТЦК – что делать

ТЦК шлет повестку на e-mail — законно ли это
Согласно действующему законодательству, повестка, отправленная по электронной почте, не может считаться законно доставленной. Соответственно гражданин может не являться в ТЦК по такой повестке, и его не могут привлечь к административной ответственности.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Повестки — кто и как их должен вручать
В Украине продолжается оповещение военнообязанных граждан посредством повесток.
"Повестка должна быть вручена лично уполномоченным на то должностным лицом или направлена в адрес гражданина заказным письмом", — напомнил адвокат Юрий Айвазян.
Он также объяснил гражданину, обратившемуся к юристам с вопросом, когда повестки являются незаконными.
Законна ли повестка, отправленная по электронной почте
"Повестка, направленная средствами электронной связи не считается врученной должным образом", — ответил Айвазян гражданину, получившему именно такую повестку.
Так что, подчеркнул адвокат, за неявку в ТЦК по такой повестке военнообязанного гражданина не смогут привлечь к административной ответственности.
Напомним, мы ранее писали о том, законны ли действия ТЦК по оставлению повестки в почтовом ящике.
Также мы писали о законных основаниях для отказа от повестки.
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