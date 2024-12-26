Повістка від ТЦК - законна підстава для відмови від повістки

Законна відмова від повістки — у якій ситуації це можливо
Повістка є основним елементом оповіщення громадян з боку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але існують випадки, коли громадянин має законне право відмовитися від повістки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.
Повістка заднім числом
В умовах воєнного стану та загальної мобілізації на роботодавців покладається відповідальність із ведення військового обліку власних працівників.
До юристів звернувся з питанням громадянин, який повідомив, що роботодавець хоче вручити йому повістку заднім числом.
Громадянин, який у цей момент перебуває на лікарняному, поцікавився, чи є такі дії роботодавця правомірними.
Відмова від повістки
Юрист Сергій Богун зазначив у своїй відповіді, що таке вручення повістки є незаконним —– тож громадянин цілком може відмовитися від її отримання.
"Можете відмовитися під акт з обов'язковою фіксацією дати", — пояснив правник правильний алгоритм відмови від повістки.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є повістка для виключеного з обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, що робити військовозобов’язаному, якщо йому вручають повістку в лікарні.
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