Повістка від ТЦК - законна підстава для відмови від повістки

Вручення повістки військовозобов’язаному. Фото: "Поради юриста"

Повістка є основним елементом оповіщення громадян з боку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але існують випадки, коли громадянин має законне право відмовитися від повістки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Повістка заднім числом

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації на роботодавців покладається відповідальність із ведення військового обліку власних працівників.

До юристів звернувся з питанням громадянин, який повідомив, що роботодавець хоче вручити йому повістку заднім числом.

Громадянин, який у цей момент перебуває на лікарняному, поцікавився, чи є такі дії роботодавця правомірними.

Відмова від повістки

Юрист Сергій Богун зазначив у своїй відповіді, що таке вручення повістки є незаконним —– тож громадянин цілком може відмовитися від її отримання.

"Можете відмовитися під акт з обов'язковою фіксацією дати", — пояснив правник правильний алгоритм відмови від повістки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є повістка для виключеного з обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити військовозобов’язаному, якщо йому вручають повістку в лікарні.