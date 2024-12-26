Повестка от ТЦК – законное основание для отказа от повестки

Законный отказ от повестки — в какой ситуации это возможно
Повестка является основным элементом оповещения граждан территориального центра комплектования и социальной поддержки. Но есть случаи, когда гражданин имеет законное право отказаться от повестки.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Повестка задним числом
В условиях военного положения и общей мобилизации на работодателей возлагается ответственность по ведению военного учета собственных работников.
К юристам обратился с вопросом гражданин, сообщивший, что работодатель хочет вручить ему повестку задним числом.
Гражданин, находящийся в этот момент на больничном, поинтересовался, являются ли такие действия работодателя правомерными.
Отказ от повестки
Юрист Сергей Богун отметил в своем ответе, что такое вручение повестки незаконно — так что гражданин вполне может отказаться от ее получения.
"Можете отказаться под акт с обязательной фиксацией даты", — объяснил юрист правильный алгоритм отказа от повестки.
Напомним, мы ранее писали о том, законна ли повестка для исключенного из учета.
Добавим, мы сообщали о том, что делать военнообязанному, если ему вручают повестку в больнице.
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