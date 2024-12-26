Повестка от ТЦК – законное основание для отказа от повестки

Вручение повестки военнообязанному. Фото: "Поради юриста"

Повестка является основным элементом оповещения граждан территориального центра комплектования и социальной поддержки. Но есть случаи, когда гражданин имеет законное право отказаться от повестки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Повестка задним числом

В условиях военного положения и общей мобилизации на работодателей возлагается ответственность по ведению военного учета собственных работников.

К юристам обратился с вопросом гражданин, сообщивший, что работодатель хочет вручить ему повестку задним числом.

Гражданин, находящийся в этот момент на больничном, поинтересовался, являются ли такие действия работодателя правомерными.

Отказ от повестки

Юрист Сергей Богун отметил в своем ответе, что такое вручение повестки незаконно — так что гражданин вполне может отказаться от ее получения.

"Можете отказаться под акт с обязательной фиксацией даты", — объяснил юрист правильный алгоритм отказа от повестки.

Напомним, мы ранее писали о том, законна ли повестка для исключенного из учета.

Добавим, мы сообщали о том, что делать военнообязанному, если ему вручают повестку в больнице.