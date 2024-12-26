Вручення повістки від ТЦК в поштовій скринці - що треба знати

Повістка від ТЦК у поштовій скриньці. Фото: brovary.net.ua

Процес оповіщення військовозобов’язаних громадян за допомогою повісток є законним. Але якщо повістка просто вкинута у поштову скриньку, а не надіслана "Укрпоштою" — такі дії ТЦК є неправомірними.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація і повістки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території держави.

Однією із основних частин процесу загальної мобілізації є оповіщення військовозобов’язаного населення за допомогою повісток.

Повістку вкинули в поштову скриньку — чи законно це

До юристів звернувся з питанням громадянин, який знайшов повістку у власній поштовій скриньці.

При цьому повістка була не відправлена "Укрпоштою", як цього вимагає закон, а її просто поклали у скриньку.

"Така повістка не може вважатись врученою законно", — відповів на питання про законність такого оповіщення адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, в якому випадку вручення повістки в транспорті законне, а в якому — незаконне.

Додамо, ми писали також про те, чи можуть ТЦК роздавати повістки в потягах "Укрзалізниці".