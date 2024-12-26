Вручение повестки от ТЦК в почтовом ящике – что нужно знать

Повестка от ТЦК в почтовом ящике. Фото: brovary.net.ua

Процесс оповещения военнообязанных граждан с помощью повесток законен. Но если повестка просто вброшена в почтовый ящик, а не направлена "Укрпоштою" — такие действия ТЦК неправомерны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и повестки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории государства.

Одной из основных частей процесса всеобщей мобилизации является оповещение военнообязанного населения с помощью повесток.

Повестку бросили в почтовый ящик — законно ли это

К юристам обратился с вопросом гражданин, нашедший повестку в собственном почтовом ящике.

При этом повестка была не отправлена "Укрпоштою", как этого требует закон, а ее просто положили в ящик.

"Такая повестка не может считаться врученной законно", — ответил на вопрос о законности такого оповещения адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком случае вручение повестки в транспорте законно, а в каком — незаконно.

Добавим, мы писали также о том, могут ли ТЦК раздавать повестки в поездах "Укрзализниці".