Вручение повестки от ТЦК в почтовом ящике – что нужно знать

Повестка в почтовом ящике — законны ли такие действия ТЦК
Процесс оповещения военнообязанных граждан с помощью повесток законен. Но если повестка просто вброшена в почтовый ящик, а не направлена "Укрпоштою" — такие действия ТЦК неправомерны.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация и повестки
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории государства.
Одной из основных частей процесса всеобщей мобилизации является оповещение военнообязанного населения с помощью повесток.
Повестку бросили в почтовый ящик — законно ли это
К юристам обратился с вопросом гражданин, нашедший повестку в собственном почтовом ящике.
При этом повестка была не отправлена "Укрпоштою", как этого требует закон, а ее просто положили в ящик.
"Такая повестка не может считаться врученной законно", — ответил на вопрос о законности такого оповещения адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, в каком случае вручение повестки в транспорте законно, а в каком — незаконно.
Добавим, мы писали также о том, могут ли ТЦК раздавать повестки в поездах "Укрзализниці".
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