Розшук громадянина за кордоном - як скасувати розшук ТЦК

Застосунок "Резерв+", де вказується адреса проживання громадянина. Фото: Новини.LIVE

Громадянин України, який на законних підставах перебуває за кордоном, має право оскаржити розшук ТЦК, оголошений за неотриману за українською адресою повістку. Юристи пояснили, як потрібно розпочати цей процес і чим аргументувати бажання оскаржити рішення центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Чи можна оскаржити рішення ТЦК з-за кордону

До юристів звернулася громадянка, брат якої в даний час перебуває за межами України і у застосунку "Резерв+" вказана саме закордонна адреса проживання військовозобов’язаного.

Жінка розповіла, що її брата оголосили у розшук через неотриману повістку — і поцікавилася, чи можна якось оскаржити таке рішення ТЦК.

"Щодо оскарження дій ТЦК станом на зараз, то так, це можливо", — запевнив громадянку адвокат Юрій Айвазян.

Яку заяву і куди подавати, чим аргументувати

Юрист пояснив, як правильно розпочати цей процес.

"Почати потрібно із заяви до ТЦК про виключення даних щодо порушення правил ВО з Реєстру", — наголосив Айвазян.

Адвокат підкреслив, що виключення має відбутися через те, що громадянин на законних підставах перебуває за кордоном.

"Ваш брат фізично не мав змоги отримати повістку, так як проживає за кордоном з 2024 року, про що і зазначив при оновленні "Резерв+", — цей аргумент, за словами Юрія Айвазяна, є ключовим у скасуванні рішення ТЦК.

