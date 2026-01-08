Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК ТЦК розшукує емігранта — як скасувати це рішення

ТЦК розшукує емігранта — як скасувати це рішення

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 00:30
Розшук громадянина за кордоном - як скасувати розшук ТЦК
Застосунок "Резерв+", де вказується адреса проживання громадянина. Фото: Новини.LIVE

Громадянин України, який на законних підставах перебуває за кордоном, має право оскаржити розшук ТЦК, оголошений за неотриману за українською адресою повістку. Юристи пояснили, як потрібно розпочати цей процес і чим аргументувати бажання оскаржити рішення центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Чи можна оскаржити рішення ТЦК з-за кордону

До юристів звернулася громадянка, брат якої в даний час перебуває за межами України і у застосунку "Резерв+" вказана саме закордонна адреса проживання військовозобов’язаного.

Жінка розповіла, що її брата оголосили у розшук через неотриману повістку — і поцікавилася, чи можна якось оскаржити таке рішення ТЦК.

"Щодо оскарження дій ТЦК станом на зараз, то так, це можливо", — запевнив громадянку адвокат Юрій Айвазян.

Яку заяву і куди подавати, чим аргументувати

Юрист пояснив, як правильно розпочати цей процес.

"Почати потрібно із заяви до ТЦК про виключення даних щодо порушення правил ВО з Реєстру", — наголосив Айвазян.

Адвокат підкреслив, що виключення має відбутися через те, що громадянин на законних підставах перебуває за кордоном.

"Ваш брат фізично не мав змоги отримати повістку, так як проживає за кордоном з 2024 року, про що і зазначив при оновленні "Резерв+", — цей аргумент, за словами Юрія Айвазяна, є ключовим у скасуванні рішення ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи має надіслати до ТЦК громадянин, який перебуває за кордоном, а на його українську адресу прийшла повістка.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно громадянину, який перебуває за межами України, повідомляти про це в ТЦК.

ТЦК та СП військовозобов'язані розшук еміграція Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації