Повідомлення до ТЦК про місце проживання - коли це треба робити, якщо громадянин за кордоном

Українські чоловіки за кордоном, у консульстві. Фото: "Главком"

Якщо у громадянина, який перебуває за кордоном, з’явилися проблеми з "Резерв+" чи територіальним центром комплектування, він має зв’язатися із ТЦК. Такій особі треба повідомити про перебування за межами України і уточнити причину проблем.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Проблеми з "Резерв+" під час перебування за кордоном

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за кордоном. Він зазначив, що у його профілі в "Резерв+" з’явився статус "Не на обліку", хоча, як підкреслив сам громадянин, він оновив військово-облікові дані і перебував на військовому обліку.

Український емігрант поцікавився, як йому варто комунікувати з ТЦК і що треба повідомити до територіального центру комплектування.

"Вам треба подати заяву до ТЦК, в якій повідомити про своє фактичне перебування за кордоном та додати до неї підтверджувальні документи", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Юрист зазначив, що це може бути, наприклад, документ, який засвідчить статус біженця.

Навіщо потрібен запит до ТЦК

Існує й інший варіант комунікації з територіальним центром комплектування.

"Крім того, Ви можете надіслати до ТЦК запит, в якому треба спробувати отримати інформацію про причини згаданої Вами відмітки в "Резерв+", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має виключений з військового обліку повідомляти до ТЦК про зміну особистих даних.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має військовозобов’язаний працівник повідомляти ТЦК про своє працевлаштування.