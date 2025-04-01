Уведомление в ТЦК о месте жительства - когда это надо делать, если гражданин за границей

Украинские мужчины за границей, в консульстве. Фото: "Главком"

Если у гражданина, который находится за границей, появились проблемы с "Резерв+" или территориальным центром комплектования, он должен связаться с ТЦК. Такому лицу надо сообщить о пребывании за пределами Украины и уточнить причину проблем.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Проблемы с "Резерв+" во время пребывания за границей

К юристам обратился гражданин, который находится за границей. Он отметил, что в его профиле в "Резерв+" появился статус "Не на учете", хотя, как подчеркнул сам гражданин, он обновил военно-учетные данные и состоял на воинском учете.

Украинский эмигрант поинтересовался, как ему следует коммуницировать с ТЦК и что надо сообщить в территориальный центр комплектования.

"Вам надо подать заявление в ТЦК, в котором сообщить о своем фактическом пребывании за границей и приложить к нему подтверждающие документы", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Юрист отметил, что это может быть, например, документ, который удостоверит статус беженца.

Зачем нужен запрос в ТЦК

Существует и другой вариант коммуникации с территориальным центром комплектования.

"Кроме того, Вы можете отправить в ТЦК запрос, в котором надо попытаться получить информацию о причинах упомянутой Вами отметки в "Резерв+", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, должен ли исключенный с воинского учета сообщать в ТЦК об изменении личных данных.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли военнообязанный работник сообщать ТЦК о своем трудоустройстве.