Розыск гражданина за границей - как отменить розыск ТЦК

ТЦК разыскивает эмигранта — как отменить это решение
Гражданин Украины, который на законных основаниях находится за границей, имеет право обжаловать розыск ТЦК, объявленный за неполученную по украинскому адресу повестку. Юристы объяснили, как нужно начать этот процесс и чем аргументировать желание обжаловать решение центра комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Можно ли обжаловать решение ТЦК из-за границы
К юристам обратилась гражданка, брат которой в настоящее время находится за пределами Украины и в приложении "Резерв+" указан именно зарубежный адрес проживания военнообязанного.
Женщина рассказала, что ее брата объявили в розыск из-за неполученной повестки — и поинтересовалась, можно ли как-то обжаловать такое решение ТЦК.
"Что касается обжалования действий ТЦК по состоянию на сейчас, то да, это возможно", — заверил гражданку адвокат Юрий Айвазян.
Какое заявление и куда подавать, чем аргументировать
Юрист объяснил, как правильно начать этот процесс.
"Начать нужно с заявления в ТЦК об исключении данных о нарушении правил ВО из Реестра", — отметил Айвазян.
Адвокат подчеркнул, что исключение должно произойти из-за того, что гражданин на законных основаниях находится за границей.
"Ваш брат физически не имел возможности получить повестку, так как проживает за границей с 2024 года, о чем и отметил при обновлении "Резерв+", — этот аргумент, по словам Юрия Айвазяна, является ключевым в отмене решения ТЦК.
