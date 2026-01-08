Видео
Главная ТЦК ТЦК разыскивает эмигранта — как отменить это решение

ТЦК разыскивает эмигранта — как отменить это решение

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 00:30
Розыск гражданина за границей - как отменить розыск ТЦК
Приложение "Резерв+", где указывается адрес проживания гражданина. Фото: Новини.LIVE

Гражданин Украины, который на законных основаниях находится за границей, имеет право обжаловать розыск ТЦК, объявленный за неполученную по украинскому адресу повестку. Юристы объяснили, как нужно начать этот процесс и чем аргументировать желание обжаловать решение центра комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Можно ли обжаловать решение ТЦК из-за границы

К юристам обратилась гражданка, брат которой в настоящее время находится за пределами Украины и в приложении "Резерв+" указан именно зарубежный адрес проживания военнообязанного.

Женщина рассказала, что ее брата объявили в розыск из-за неполученной повестки — и поинтересовалась, можно ли как-то обжаловать такое решение ТЦК.

"Что касается обжалования действий ТЦК по состоянию на сейчас, то да, это возможно", — заверил гражданку адвокат Юрий Айвазян.

Какое заявление и куда подавать, чем аргументировать

Юрист объяснил, как правильно начать этот процесс.

"Начать нужно с заявления в ТЦК об исключении данных о нарушении правил ВО из Реестра", — отметил Айвазян.

Адвокат подчеркнул, что исключение должно произойти из-за того, что гражданин на законных основаниях находится за границей.

"Ваш брат физически не имел возможности получить повестку, так как проживает за границей с 2024 года, о чем и отметил при обновлении "Резерв+", — этот аргумент, по словам Юрия Айвазяна, является ключевым в отмене решения ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должен прислать в ТЦК гражданин, который находится за границей, а на его украинский адрес пришла повестка.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли гражданину, который находится за пределами Украины, сообщать об этом в ТЦК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
