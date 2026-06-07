ТЦК проігнорував заяву про відстрочку студента: суд виніс вирок

Чоловік у ТЦК. Фото: УНІАН

Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки не розглянув заявку військовозобовʼязаного про надання відстрочки, оскільки він навчається в університеті. Відомо, що чоловік подав її поштовим звʼязком, а не під час особистого відвідування. Одеський окружний суд розглянув справу стосовно оскарження бездіяльності ТЦК.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Позивач перебуває на військовому обліку та здобуває вищу освіту за денною формою навчання. Наприкінці травня 2025 року він подав до ТЦК заяву про надання відстрочки від призову під час мобілізації, додавши пакет документів, які, на його думку, підтверджували таке право.

Серед поданих матеріалів були довідки з навчального закладу, дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, витяг з наказу про зарахування, а також копія військово-облікового документа. Заяву було відправлено цінним листом з описом вкладення, і вона була отримана уповноваженою особою ТЦК.

Після отримання документів центр комплектування листом зазначив, що звернення не розглядалося через "недотримання порядку подання документів". Там заявили, що студент повинен був подати заяву та надати ВОД особисто.

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У листі також містилася пропозиція особисто прибути до ТЦК із документами, що підтверджують підстави для відстрочки, з метою реалізації відповідного права.

Водночас комісія не ухвалювала рішення ані про надання відстрочки, ані про відмову в її наданні.

Що вирішив суд

Суд наголосив, що законом передбачено право військовозобовʼязаного звернутися із заявою стосовно надання відстрочки. Комісія, утворена при ТЦК, повинна розглянути заяву та документи, а також ухвалити рішення, яке має оформлюватися протоколом.

Проаналізувавши Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджений постановою КМУ №560, суд встановив, що на момент звернення позивача він не визначав чіткого способу подання документів для оформлення відстрочки та не вимагав обов’язкової особистої явки до ТЦК для подачі заяви.

Суд окремо підкреслив, що поняття "подати особисто" не тотожне "особисто прибути".

Водночас відповідач не заперечував факту направлення заяви позивачем і її отримання уповноваженими працівниками ТЦК.

Крім того, особиста присутність необхідна у випадках, які прямо передбачені законодавством, зокрема під час взяття на військовий облік.

Суд дійшов висновку, що позивач, надіславши заяву та документи поштою, фактично дотримався вимог щодо особистого подання. У зв’язку з цим аргументи відповідача про неналежний спосіб звернення були відхилені.

Відсутність належного рішення про надання відстрочки або обґрунтованої відмови свідчить про протиправну бездіяльність ТЦК та СП.

У зв’язку з цим позов задоволено — бездіяльність визнано незаконною, а відповідача зобов’язано розглянути заяву та ухвалити рішення про відстрочку.

Як писали Новини.LIVE, лікар-інтерн подав позов до суду щодо "незаконної мобілізації" попри право на відстрочку. Однак він не подав документи до ТЦК, аби скористатися цим правом. Суд виніс вирок.

Раніше суд визнав мобілізацію чоловіка, який засуджений за злочин проти основ нацбезпеки України, незаконною. Його звільнили зі служби.