ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке студента: суд вынес приговор

Мужчина в ТЦК. Фото: УНИАН

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки не рассмотрел заявку военнообязанного о предоставлении отсрочки, поскольку он учится в университете. Известно, что мужчина подал ее по почтовой связи, а не во время личного посещения. Одесский окружной суд рассмотрел дело относительно обжалования бездействия ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебный приговор в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Истец состоит на воинском учете и получает высшее образование по дневной форме обучения. В конце мая 2025 года он подал в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации, добавив пакет документов, которые, по его мнению, подтверждали такое право.

Среди представленных материалов были справки из учебного заведения, данные из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, выписка из приказа о зачислении, а также копия военно-учетного документа. Заявление было отправлено ценным письмом с описью вложения, и оно было получено уполномоченным лицом ТЦК.

После получения документов центр комплектования письмом отметил, чтообращение не рассматривалось из-за "несоблюдения порядка подачи документов". Там заявили, что студент должен был подать заявление и предоставить ВОД лично.

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В письме также содержалось предложение лично прибыть в ТЦК с документами, подтверждающими основания для отсрочки, с целью реализации соответствующего права.

При этом комиссия не принимала решения ни о предоставлении отсрочки, ни об отказе в ее предоставлении.

Что решил суд

Суд отметил, что законом предусмотрено право военнообязанного обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки. Комиссия, образованная при ТЦК, должна рассмотреть заявление и документы, а также принять решение, которое должно оформляться протоколом.

Проанализировав Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, утвержденный постановлением КМУ №560, суд установил, что на момент обращения истца он не определял четкого способа подачи документов для оформления отсрочки и не требовал обязательной личной явки в ТЦК для подачи заявления.

Суд отдельно подчеркнул, что понятие "подать лично" не тождественно "лично прибыть".

В то же время ответчик не отрицал факта направления заявления истцом и его получения уполномоченными работниками ТЦК.

Кроме того, личное присутствие необходимо в случаях, прямо предусмотренных законодательством, в частности при постановке на воинский учет.

Суд пришел к выводу, что истец, направив заявление и документы по почте, фактически соблюл требования относительно личного представления. В связи с этим аргументы ответчика о ненадлежащем способе обращения были отклонены.

Отсутствие надлежащего решения о предоставлении отсрочки или обоснованного отказа свидетельствует о противоправной бездеятельности ТЦК и СП.

В связи с этим иск удовлетворен — бездействие признано незаконным, а ответчика обязали рассмотреть заявление и принять решение об отсрочке.

Как писали Новини.LIVE, врач-интерн подал иск в суд относительно "незаконной мобилизации" несмотря на право на отсрочку. Однако он не подал документы в ТЦК, чтобы воспользоваться этим правом. Суд вынес приговор.

Ранее суд признал мобилизацию мужчины, который осужден за преступление против основ нацбезопасности Украины, незаконной. Его уволили со службы.