Порушення ТЦК - чи можна скасувати рішення про мобілізацію

Мобілізовані громадяни. Фото: "АрміяInform"

У процесі мобілізації можуть бути допущені помилки з боку територіального центру комплектування. Їх можна оскаржити, але сама процедура мобілізації є незворотною.

Про це йшлося у повідомленні пресслужби Верховного Суду України.

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Порушення процесу мобілізації

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був запущений після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Під час процесу мобілізації деякі громадяни були призвані до лав ЗСУ із порушенням законодавства.

Один із таких громадян подав позов до районного ТЦК, справа дійшла до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Чи можна просто звільнитися із ЗСУ, якщо тебе незаконно мобілізували

Верховний Суд ухвалив остаточне рішення щодо подібних випадків.

Згідно із цим рішенням, процедура мобілізації військовозобов’язаного на військову службу під час воєнного стану є незворотною.

"Відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі", — пояснили у Верховному Суді.

Тож незаконно мобілізований громадянин принаймні деякий час продовжить службу, поки не відновить свої порушені права.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дії працівників ТЦК вважаються незаконними.

Додамо, ми повідомляли про те, куди і як можна поскаржитися на незаконні дії територіального центру комплектування.