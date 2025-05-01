Нарушение ТЦК - можно ли отменить решение о мобилизации

Мобилизованные граждане. Фото: "АрміяInform"

В процессе мобилизации могут быть допущены ошибки со стороны территориального центра комплектования. Их можно обжаловать, но сама процедура мобилизации является необратимой.

Об этом говорилось в сообщении пресс-службы Верховного Суда Украины.

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Нарушение процесса мобилизации

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который был запущен после введения на всей территории страны военного положения.

Во время процесса мобилизации некоторые граждане были призваны в ряды ВСУ с нарушением законодательства.

Один из таких граждан подал иск в районный ТЦК, дело дошло до Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Можно ли просто уволиться из ВСУ, если тебя незаконно мобилизовали

Верховный Суд принял окончательное решение относительно подобных случаев.

Согласно этому решению, процедура мобилизации военнообязанного на военную службу во время военного положения является необратимой.

"Восстановление нарушенного права должно происходить в пределах спорных правоотношений с участием их участников. В то же время обязательства воинской части уволить лицо с военной службы выходит за пределы правоотношений между районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки и истцом о порядке его призыва на военную службу по мобилизации, которая является предметом рассмотрения в этом деле", — пояснили в Верховном Суде.

Поэтому незаконно мобилизованный гражданин по крайней мере некоторое время продолжит службу, пока не восстановит свои нарушенные права.

Напомним, мы ранее писали о том, какие действия работников ТЦК считаются незаконными.

Добавим, мы сообщали о том, куда и как можно пожаловаться на незаконные действия территориального центра комплектования.