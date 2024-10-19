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ТЦК перевірятимуть документи по-новому — що відомо про наказ Міноборони

19 жовтня 2024 15:12
Микола Кондратюк - Редактор
Перевірка документів ТЦК — працівники військкомату мають знімати процес на відео
Працівники ТЦК та військовозобов’язаний. Фото: inforesist.org
Микола Кондратюк - Редактор

Уповноважені представники Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) відтепер зобов’язані проводити перевірки військово-облікових документів у чоловіків із використанням відеофіксації. Це має забезпечити прозорість дій.

Про це йдеться у наказі Міноборони №532 "Про затвердження інструкції із застосування ТЦК технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації".

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Мета впровадження відеофіксації — забезпечити прозорість дій як уповноважених осіб, так і військовозобов’язаних, а також попередити можливі правопорушення.

Такі записи можуть бути використані як доказ у випадку виникнення конфліктних ситуацій або розгляду скарг щодо неправомірних дій з боку співробітників ТЦК чи громадян.

Записані матеріали можуть бути надані органам державної влади, досудового розслідування, прокуратурі, суду чи адвокату на офіційний запит. 

Обмеження щодо відеофіксації

Водночас наказом передбачено низку обмежень щодо використання відеофіксації.

Заборонено видаляти або змінювати відеоматеріали, вимикати камеру на вимогу сторонніх осіб чи використовувати її для цілей, не пов’язаних із виконанням службових обов’язків. Також заборонено копіювати або передавати відео стороннім особам.

Як відбувається процес

У наказі зазначено, що відеозапис має розпочинатися з моменту початку перевірки документів та тривати до її повного завершення. 

Уповноважений представник ТЦК зобов’язаний повідомити громадян про ведення відеофіксації під час перевірки їхніх документів.

Відеореєстратор може бути закріплений на одязі або іншому екіпіруванні представника ТЦК, але в деяких випадках допускається його тримання у руках для забезпечення якісної фіксації подій.

Відеозапис не проводиться лише у випадках загрози фіксації інформації з обмеженим доступом, наприклад, військових об’єктів, або в разі особистих перерв уповноваженого представника, таких як відвідування вбиральні чи прийом їжі.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо працівники ТЦК відмовляються давати повістку в руки, а змушують їхати з ними в центри комплектування.

Також ми писали, як діяти, коли ТЦК ігнорує запити на відстрочку чи бронювання.

ТЦК та СП військовозобов'язані Міноборони мобілізація повістки персональні дані

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Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

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