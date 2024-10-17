Бронювання від мобілізації — юрист пояснив, що робити коли ТЦК ігнорує запити

Оформлення документів на бронювання. Фото: ХОТЦК

В Україні компанії стикаються з тим, що працівники Територіальних центрів комплектування (ТЦК) ігнорують запити на відстрочку або бронювання. Проте є декілька шляхів вирішення цієї проблеми.

Про це повідомив адвокат АО "GRACERS" Сергій Савинський, пише Mind.

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Що робити, коли ТЦК ігнорує запити

За словами адвоката, затримка або відмова у внесенні даних про відстрочку або бронювання до системи "Оберіг" ставить під загрозу збереження важливих для компаній працівників.

Савинський рекомендує декілька шляхів вирішення:

особисто подати запит до ТЦК згідно з Законом України "Про звернення громадян"

особисто відвідати Центр комплектування або надіслати адвокатський запит, який зобов’язує ТЦК відповісти протягом 5 днів.

Юрист підкреслив, що через значне навантаження на військкомати, відповіді можуть надійти із затримкою на два-чотири тижні.

"У разі подальшого ігнорування запитів можна подати скаргу до вищого органу ТЦК або звернутися до суду", — наголосив адвокат.

Раніше юрист Владислав Дерій пояснив, як діяти, коли заброньованій людині вручили повістку.

Також ми писали, що трапляються випадки, коли ТЦК з різних причин не видають українцям висновки медогляду. Адвокат Юрій Айвазян дав поради, що робити у таких ситуаціях.