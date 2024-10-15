Бронювання резервістів від мобілізації - чи можна це зробити

Оформлення документів про бронювання. Фото: ХОТЦК

В Україні дозволено бронювати лише військовозобов’язаних, а не резервістів. Втім, юристи наголошують, що можна спробувати оскаржувати таку відмову ТЦК у судовому порядку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Резервістів не бронюють

В Україні, згідно із чинним законодавством, частина підприємств визнана критично важливими для функціонування вітчизняної економіки у період війни.

Керівництво таких підприємств має право бронювати частину своїх співробітників від мобілізації.

Але, підкреслив Владислав Дерій, бронюванню підлягають тільки військовозобов’язані громадяни, а не резервісти.

Що робити резервісту після відмови

Відповідаючи на питання такого резервіста, якому уже відмовили у бронюванні у територіальному центрі комплектування, Дерій пояснив: "Можете спробувати оскаржити відмову в судовому порядку".

Юрист нагадав, що в Україні уже було зафіксоване позитивне для резервіста рішення такої ситуації, "але це більше як виняток з правил", бо ТЦК подав апеляційну скаргу з помилками.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які підприємства можуть бронювати працівників у жовтні 2024 року.

Додамо, ми повідомляли, чи можливе бронювання без військового звання у військово-облікових документах співробітника.