Бронювання від мобілізації без військового звання - коли це можливо

Державний портал "Дія", який дозволяє бронювати без військового звання. Фото: diia.gov.ua

Для того, аби отримати броню від мобілізації, працівник критичного важливого для української економіки підприємства повинен мати військово-обліковий документ та військове звання. Але у варіанті бронювання через "Дію" військове звання не потрібне.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Що потрібно для бронювання

В Україні частина підприємств мають право бронювати своїх співробітників від мобілізації.

Це стосується тих компаній, які визнані критично важливими для функціонування української економіки у воєнний час і включені до Єдиного переліку.

Для того, аби отримати бронювання, співробітник такого підприємства повинен мати військово-обліковий документ, в якому буде вказано військово-облікова спеціальність (ВОС) та військове звання громадянина.

Коли бронювання можливе без військового звання

Втім, така ситуація з бронюванням стосується не усіх громадян, які оформлюють бронювання.

"Звання та ВОС потрібні для бронювання за списками до Мінекономіки. Для бронювання через "Дію" достатньо тільки ВОС та вчасно оновлених даних", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що у жовтні уряд змінив порядок бронювання від мобілізації через "Дію".

Додамо, що Кабінет Міністрів України 8 жовтня ухвалив протокольне рішення, яким частково зупинив дію критеріїв для бронювання до 15 листопада 2024 року.