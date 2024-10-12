Бронирование от мобилизации без воинского звания – когда это возможно

Бронирование без военного звания — в каком варианте это возможно
Для того чтобы получить броню от мобилизации, работник критического важного для украинской экономики предприятия должен иметь военно-учетный документ и воинское звание. Но в варианте бронирования через "Дію" воинское звание не требуется.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Что нужно для бронирования
В Украине часть предприятий вправе бронировать своих сотрудников от мобилизации.
Это касается тех компаний, которые признаны критически важными для функционирования украинской экономики в военное время и включены в Единый список.
Для того чтобы получить бронирование, сотрудник такого предприятия должен иметь военно-учетный документ, в котором будут указаны военно-учетная специальность (ВУС) и воинское звание гражданина.
Когда бронирование возможно без военного звания
Впрочем, такая ситуация с бронированием касается не всех граждан, оформляющих бронирование.
"Звание и ВУС нужны для бронирования по спискам в Минэкономики. Для бронирования через "Дію" достаточно только ВУС и обновленных данных", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, что в октябре правительство изменило порядок бронирования от мобилизации через "Дію".
Напомним, что Кабинет Министров Украины 8 октября принял протокольное решение, которым частично остановил действие критериев для бронирования до 15 ноября 2024 года.
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