Бронирование резервистов от мобилизации – можно ли это сделать

Бронирование резервистов — возможно ли это во время мобилизации
В Украине разрешено бронировать только военнообязанных, а не резервистов. Впрочем, юристы подчеркивают, что можно попытаться оспорить такой отказ ТЦК в судебном порядке.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Резервистов не бронируют
В Украине согласно действующему законодательству часть предприятий признана критически важными для функционирования отечественной экономики в период войны.
Руководство таких предприятий вправе бронировать часть своих сотрудников от мобилизации.
Но, подчеркнул Владислав Дерий, бронированию подлежат только военнообязанные граждане, а не резервисты.
Что делать резервисту после отказа
Отвечая на вопрос такого резервиста, которому уже было отказано в бронировании в территориальном центре комплектования, Дерий объяснил: "Можете попытаться обжаловать отказ в судебном порядке".
Юрист напомнил, что в Украине уже было зафиксировано положительное для резервиста решение такой ситуации, "но это больше как исключение из правил", потому что ТЦК подал апелляционную жалобу с ошибками.
Напомним, мы ранее писали, какие предприятия могут бронировать работников в октябре 2024 года.
Добавим, мы сообщали, возможно ли бронирование без воинского звания в военно-учетных документах сотрудника.
Читайте Новини.LIVE!