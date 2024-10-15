Бронирование резервистов от мобилизации – можно ли это сделать

Оформление документов о бронировании. Фото: ХОТЦК

В Украине разрешено бронировать только военнообязанных, а не резервистов. Впрочем, юристы подчеркивают, что можно попытаться оспорить такой отказ ТЦК в судебном порядке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Резервистов не бронируют

В Украине согласно действующему законодательству часть предприятий признана критически важными для функционирования отечественной экономики в период войны.

Руководство таких предприятий вправе бронировать часть своих сотрудников от мобилизации.

Но, подчеркнул Владислав Дерий, бронированию подлежат только военнообязанные граждане, а не резервисты.

Что делать резервисту после отказа

Отвечая на вопрос такого резервиста, которому уже было отказано в бронировании в территориальном центре комплектования, Дерий объяснил: "Можете попытаться обжаловать отказ в судебном порядке".

Юрист напомнил, что в Украине уже было зафиксировано положительное для резервиста решение такой ситуации, "но это больше как исключение из правил", потому что ТЦК подал апелляционную жалобу с ошибками.

Напомним, мы ранее писали, какие предприятия могут бронировать работников в октябре 2024 года.

Добавим, мы сообщали, возможно ли бронирование без воинского звания в военно-учетных документах сотрудника.