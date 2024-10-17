Бронирование от мобилизации — юрист объяснил, что делать, когда ТЦК игнорирует запросы

Оформление документов для бронирования. Фото: ХОТЦК

В Украине компании сталкиваются с тем, что работники Территориальных центров комплектования (ТЦК) игнорируют запросы на отсрочку или бронирование. Однако есть несколько путей решения этой проблемы.

Об этом сообщил адвокат АО "GRACERS" Сергей Савинский, пишет Mind.

Читайте также:

Что делать, когда ТЦК игнорирует запросы

По словам адвоката, задержка или отказ во внесении данных об отсрочке или бронировании в систему "Оберіг" ставит под угрозу сохранение важных для компаний работников.

Савинский рекомендует несколько путей решения:

лично подать запрос в ТЦК согласно Закону Украины "Об обращениях граждан"

лично посетить Центр комплектования или отправить адвокатский запрос, обязывающий ТЦК ответить в течение 5 дней.

Юрист подчеркнул, что из-за значительной нагрузки на военкоматы ответы могут прийти с задержкой на две-четыре недели.

"В случае дальнейшего игнорирования запросов можно подать жалобу в высший орган ТЦК или обратиться в суд", — подчеркнул адвокат.

Ранее юрист Владислав Дерий объяснил, как поступить, когда забронированному человеку вручили повестку.

Также мы писали, что случаются случаи, когда ТЦК по разным причинам не выдают украинцам заключение с медосмотра. Адвокат Юрий Айвазян дал советы, что делать в таких ситуациях.