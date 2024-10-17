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Что делать, если ТЦК игнорирует запросы на бронирование — советы адвоката

17 октября 2024 11:45
Николай Кондратюк - Редактор
Бронирование от мобилизации — юрист объяснил, что делать, когда ТЦК игнорирует запросы
Оформление документов для бронирования. Фото: ХОТЦК
Николай Кондратюк - Редактор

В Украине компании сталкиваются с тем, что работники Территориальных центров комплектования (ТЦК) игнорируют запросы на отсрочку или бронирование. Однако есть несколько путей решения этой проблемы.

Об этом сообщил адвокат АО "GRACERS" Сергей Савинский, пишет Mind.

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Что делать, когда ТЦК игнорирует запросы

По словам адвоката, задержка или отказ во внесении данных об отсрочке или бронировании в систему "Оберіг" ставит под угрозу сохранение важных для компаний работников.

Савинский рекомендует несколько путей решения:

  • лично подать запрос в ТЦК согласно Закону Украины "Об обращениях граждан"
  • лично посетить Центр комплектования или отправить адвокатский запрос, обязывающий ТЦК ответить в течение 5 дней.

Юрист подчеркнул, что из-за значительной нагрузки на военкоматы ответы могут прийти с задержкой на две-четыре недели.

"В случае дальнейшего игнорирования запросов можно подать жалобу в высший орган ТЦК или обратиться в суд", — подчеркнул адвокат.

Ранее юрист Владислав Дерий объяснил, как поступить, когда забронированному человеку вручили повестку.

Также мы писали, что случаются случаи, когда ТЦК по разным причинам не выдают украинцам заключение с медосмотра. Адвокат Юрий Айвазян дал советы, что делать в таких ситуациях.

ТЦК и СП военнообязанные отсрочка адвокат мобилизация Бронь от мобилизации

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