Заброньованій особі вручили повістку — що робити

Громадянин в ТЦК. Фото: Вінницький ОТЦК

В Україні в умовах проведення мобілізації бронювання дає змогу військовозобов'язаному отримати відстрочку від призову до лав Збройних сил. Проте як діяти, якщо повістка була вручена людині, яка має бронь?

Про це на порталі Юристи.UA написав юрист Владислав Дерій.

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Вручення повістки заброньованим

В Україні можуть вручати повістки будь-де в публічних місцях. Через це бувають випадки, коли цей документ видають навіть тим, у кого вже є відстрочка від мобілізації.

Навіть якщо громадянина заброньовано, він має відвідати ТЦК, якщо йому надійде відповідна повістка.

"Незалежно від того, оформлена відстрочка чи ні, але явка по повістці обов'язкова, в протилежному випадку — штраф", — пояснив Владислав Дерій.

Юрист пояснив, що якщо у цієї особи є відстрочка, то повістка від ТЦК не може обернутися мобілізацією.

"Мобілізувати та направляти на ВЛК під час дії відстрочки не мають права", — додав він.

Раніше ми писали, що нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Верховній Раді не будуть проводити пленарних засідань протягом наступних двох тижнів, через що народні депутати не зможуть розглядати законопроєкт про економічне бронювання.

Нагадаємо, член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, що у ВРУ наразі бракує необхідної кількості голосів для ухвалення рішення щодо економічного бронювання.