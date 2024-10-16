Забронированному лицу вручили повестку — что делать

Гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ОТЦК

В Украине в условиях проведения мобилизации бронирования позволяет военнообязанному получить отсрочку от призыва в ряды Вооруженных сил. Однако как поступить, если повестка была вручена человеку, имеющему бронь?

Об этом на портале Юристы.UA написал юрист Владислав Дерий.

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Вручение повестки забронированным

В Украине могут вручать повестки где угодно в публичных местах. Поэтому бывают случаи, когда этот документ выдают даже тем, у кого уже есть отсрочка от мобилизации.

Даже если гражданин забронирован, он должен посетить ТЦК, если ему поступит соответствующая повестка.

"Независимо от того, оформлена отсрочка или нет, но явка по повестке обязательна, в противном случае — штраф", — пояснил Владислав Дерий.

Юрист объяснил, что если у этого лица есть отсрочка, то повестка от ТЦК не может обернуться мобилизацией.

"Мобилизовать и направлять на ВВК во время действия отсрочки не имеют права", — добавил он.

Ранее мы писали, что нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховной Раде не будут проводить пленарные заседания в течение следующих двух недель, из-за чего народные депутаты не смогут рассматривать законопроект об экономическом бронировании.

Напомним, член комитета Совета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, что в ВРУ пока не хватает необходимого количества голосов для принятия решения по экономическому бронированию.