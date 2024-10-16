Командир бригади Нацгвардії Оболєнський розкритикував економічне бронювання

Економічне бронювання — військовий Оболєнський обурився ініціативою
Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський розкритикував економічне бронювання від мобілізації. Водночас він зазначив, що розуміє державу.
Про це Ігор Оболєнський сказав для "Української правди".
Економічне бронювання від мобілізації
"А ті, хто потрапив раніше в армію? Це на нас не поширюється? Так само ми можемо зі своєї зарплати віддавати гроші і йти?" — наголошує Оболєнський.
Водночас він каже, що з іншого боку також розуміє державу, адже йдеться про економіку.
"Кожен боєприпас, який у нас є — це гроші. Як зробити так, щоб цих грошей було більше, щоб ми могли бути більш ефективними?" — каже військовий.
Він підкреслив, що ті, хто сьогодні знаходиться в окопах і приєднується до ЗСУ після отримання повістки, воюють за Україну. Вони не шукають способів уникнути цього, адже є справжніми патріотами.
Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що у Верховній Раді не проводитимуть пленарних засідань протягом наступних двох тижнів, через що народні депутати не зможуть розглядати законопроєкт про економічне бронювання.
Раніше член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, що у ВРУ наразі бракує необхідної кількості голосів для ухвалення рішення щодо економічного бронювання. Однак говорити про завершення цієї ініціативи ще передчасно.
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