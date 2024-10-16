Командир бригади Нацгвардії Оболєнський розкритикував економічне бронювання

Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський. Фото: скриншот з відео

Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський розкритикував економічне бронювання від мобілізації. Водночас він зазначив, що розуміє державу.

Про це Ігор Оболєнський сказав для "Української правди".

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Економічне бронювання від мобілізації

"А ті, хто потрапив раніше в армію? Це на нас не поширюється? Так само ми можемо зі своєї зарплати віддавати гроші і йти?" — наголошує Оболєнський.

Водночас він каже, що з іншого боку також розуміє державу, адже йдеться про економіку.

"Кожен боєприпас, який у нас є — це гроші. Як зробити так, щоб цих грошей було більше, щоб ми могли бути більш ефективними?" — каже військовий.

Він підкреслив, що ті, хто сьогодні знаходиться в окопах і приєднується до ЗСУ після отримання повістки, воюють за Україну. Вони не шукають способів уникнути цього, адже є справжніми патріотами.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що у Верховній Раді не проводитимуть пленарних засідань протягом наступних двох тижнів, через що народні депутати не зможуть розглядати законопроєкт про економічне бронювання.

Раніше член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, що у ВРУ наразі бракує необхідної кількості голосів для ухвалення рішення щодо економічного бронювання. Однак говорити про завершення цієї ініціативи ще передчасно.