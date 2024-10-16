Командир бригады Нацгвардии Оболенский раскритиковал экономическое бронирование

Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский. Фото: скриншот с видео

Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский подверг критике экономическое бронирование от мобилизации. В то же время он отметил, что понимает государство.

Об этом Игорь Оболенский сказал для "Украинской правды".

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Экономическое бронирование от мобилизации

"А те, кто попал раньше в армию? Это на нас не распространяется? Так же мы можем со своей зарплаты отдавать деньги и уходить?" — отмечает Оболенский.

В то же время он говорит, что с другой стороны также понимает государство, ведь речь идет об экономике.

"Каждый боеприпас, который у нас есть — это деньги. Как сделать так, чтобы этих денег было больше, чтобы мы могли быть более эффективными?" — говорит военный.

Он подчеркнул, что те, кто сегодня находится в окопах и присоединяется к ВСУ после получения повестки, воюют за Украину. Они не ищут способы избежать этого, ведь являются настоящими патриотами.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной Раде не будут проводить пленарные заседания в течение следующих двух недель, из-за чего народные депутаты не смогут рассматривать законопроект об экономическом бронировании.

Ранее член комитета Совета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, что в ВРУ не хватает необходимого количества голосов для принятия решения по экономическому бронированию. Однако говорить о завершении этой инициативы еще преждевременно.