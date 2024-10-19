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ТЦК будут проверять документы по-новому — что известно о приказе Минобороны

19 октября 2024 15:12
Николай Кондратюк - Редактор
Проверка документов ТЦК — работники военкомата должны снимать процесс на видео
Работники ТЦК и военнообязанный. Фото: inforesist.org
Николай Кондратюк - Редактор

Уполномоченные представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны проводить проверки военно-учетных документов у мужчин с использованием видеофиксации. Это должно обеспечить прозрачность действий.

Об этом говорится в приказе Минобороны №532 "Об утверждении инструкции по применению ТЦК технических приборов и технических средств, обладающих функциями фото- и видеофиксации".

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Цель внедрения видеофиксации — обеспечить прозрачность действий как уполномоченных лиц, так и военнообязанных, а также предупредить возможные правонарушения.

Такие записи могут быть использованы в качестве доказательства в случае возникновения конфликтных ситуаций или рассмотрения жалоб по поводу неправомерных действий со стороны сотрудников ТЦК или граждан.

Записанные материалы могут быть предоставлены органам государственной власти, досудебному расследованию, прокуратуре, суду или адвокату по официальному запросу.

Ограничения на видеофиксацию

В то же время, приказом предусмотрен ряд ограничений по использованию видеофиксации.

Запрещается удалять или изменять видеоматериалы, выключать камеру по требованию посторонних лиц или использовать ее для целей, не связанных с исполнением служебных обязанностей. Также запрещено копировать или передавать видео посторонним.

Как происходит процесс

В приказе указано, что видеозапись должна начинаться с момента начала проверки документов и продолжаться до ее полного завершения. 

Уполномоченный представитель ТЦК обязан сообщить гражданам о ведении видеофиксации во время проверки их документов.

Видеорегистратор может быть закреплен на одежде или другой экипировке представителя ТЦК, но в некоторых случаях допускается его держание в руках для обеспечения качественной фиксации событий.

Видеозапись не производится только в случаях угрозы фиксации информации с ограниченным доступом, например военных объектов, или в случае личных перерывов уполномоченного представителя, таких как посещение туалета или прием пищи.

Ранее мы сообщали, что делать, если работники ТЦК отказываются давать повестку в руки , а вынуждают ехать с ними в центры комплектования.

Также мы писали, как поступать, когда ТЦК игнорирует запросы на отсрочку или бронирование.

ТЦК и СП военнообязанные Минобороны мобилизация повестки личные данные

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