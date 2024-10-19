Чи законно ТЦК вантажать людей в буси — як реагувати на таку поведінку

ТЦК вантажать в бусик чоловіка. Фото: з соцмережд

Існують випадки, коли працівники ТЦК конфліктують з чоловіками і вантажать їх в авто. Це обурює українців, які потім коментують подібні відео в мережі. Хто винен в таких ситуаціях, вирішує буква закону, яка не дає права чоловікам ухилятися від мобілізації, а працівникам ТЦК силою вантажити людей в автівки.

Що робити, якщо ТЦК відмовляється давати повістку в руки, а змушують їхати з ними в центри комплектування, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Відповідно до законодавства, ТЦК можуть мати претензії до громадянина, якщо він порушив правила військового обліку, наприклад, не оновив дані. Або якщо є розбіжності у військово-обліковому документі та в Єдиному реєстрі призовників.

"Тоді старший групи оповіщення ПРОПОНУЄ резервісту або військовозобов’язаному прослідувати до ТЦК та СП для взяття на військовий облік та у подальшому для проходження ВЛК. Із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка", — пояснила юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Вона підкреслила, що громадянину мають саме пропонувати прослідувати до ТЦК, а не вантажити його в авто. Щодо адміністративного затримання громадян, то на це має право поліція у разі порушення військовозобов’язаним законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Варто звернути увагу, що саме поліція може здійснювати таке затримання та, відповідно, складати протокол. Випадок, коли представники ТЦК або інші особи силою затягують особу до невідомого автомобіля, не є адміністративним затриманням та є незаконним. Такі дії представників ТЦК та СП слід зафіксувати на відео та надалі оскаржувати до правоохоронних або інших відповідних органів", — підсумувала юристка.

Як ми писали раніше, в Україні змінилися правила отримання повісток поштою. Після повідомлення від ТЦК військовозобов'язані матимуть лише три робочі дні на отримання повістки.