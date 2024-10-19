Законно ли ТЦК грузят людей в бусы — как реагировать на такое поведение

ТЦК грузят в бусик мужчину. Фото: из соцсетей

Есть случаи, когда работники ТЦК конфликтуют с мужчинами и грузят их в авто. Это возмущает украинцев, потом комментирующих подобные видео в сети. Кто виноват в таких ситуациях, решает буква закона, которая не дает права мужчинам уклоняться от мобилизации, а работникам ТЦК силой грузить людей в автомобили.

Что делать, если ТЦК отказывается давать повестку в руки, а заставляют ехать с ними в центры комплектования, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Согласно законодательству, ТЦК могут иметь претензии к гражданину, если он нарушил правила военного учета, например, не обновил данные. Или если есть разногласия в военно-учетном документе и в Едином реестре призывников.

"Тогда старший группы оповещения ПРЕДЛАГАЕТ резервисту или военнообязанному проследовать в ТЦК и СП для взятия на военный учет и в дальнейшем для прохождения ВВК. С указанной целью гражданину оформляется и вручается повестка", — пояснила юрист.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Она подчеркнула, что гражданину должны именно предлагать следовать в ТЦК, а не грузить его в авто. Что касается административного задержания граждан, то на это имеет право полиция в случае нарушения военнообязанных законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Стоит обратить внимание, что именно полиция может осуществлять такое задержание и, соответственно, составлять протокол, Случай, когда представители ТЦК или другие лица силой затягивают лицо в неизвестный автомобиль, не является административным задержанием и является незаконным. Такие действия представителей ТЦК и СП следует зафиксировать на видео и в дальнейшем обжаловать в правоохранительных или других соответствующих органах", — подытожила юрист.

Как мы писали ранее, в Украине изменились правила получения повесток по почте. После сообщения от ТЦК военнообязанные будут иметь только три рабочих дня для получения повестки.