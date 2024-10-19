ТЦК розсилає СМС - що робити військовозобов'язаному

Застосунок "Резерв+", де має відображатися відстрочка. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо громадянину, який подав заяву про відстрочку, надійшла СМСка із територіального центру комплектування, йому не варто відразу йти до ТЦК. Юристи радять дочекатися, коли інформація про відстрочку підтягнеться у застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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СМСки, які надходять з ТЦК

Військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від мобілізації, повинні оформити її у територіальних центрах комплектування.

Деяким громадянам після подачі заяви до ТЦК надходять СМСки, в яких вказано, що вони мають з’явитися до територіального центру комплектування для отримання письмової відповіді. Юристи пояснили, що це значить.

Що робити військовозобов’язаному

"Це взагалі не відповідь, і за цим запрошенням може стояти все, що завгодно", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Він підкреслив, що у ситуації, коли громадянин подав заяву про відстрочку, йому краще дочекатися внесення змін — зокрема, щодо надання відстрочки — у профіль військовозобов’язаного на "Резерв+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, коли повістка надійшла до громадян з відстрочкою, чи треба їм йти до ТЦК.

Також ми повідомляли, як діяти, коли ТЦК ігнорує запити на відстрочку чи бронювання.