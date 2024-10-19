ТЦК розсилає СМС - що робити військовозобов'язаному

СМСка від ТЦК — як реагувати військовозобов'язаному
Якщо громадянину, який подав заяву про відстрочку, надійшла СМСка із територіального центру комплектування, йому не варто відразу йти до ТЦК. Юристи радять дочекатися, коли інформація про відстрочку підтягнеться у застосунку "Резерв+".
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
СМСки, які надходять з ТЦК
Військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від мобілізації, повинні оформити її у територіальних центрах комплектування.
Деяким громадянам після подачі заяви до ТЦК надходять СМСки, в яких вказано, що вони мають з’явитися до територіального центру комплектування для отримання письмової відповіді. Юристи пояснили, що це значить.
Що робити військовозобов’язаному
"Це взагалі не відповідь, і за цим запрошенням може стояти все, що завгодно", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.
Він підкреслив, що у ситуації, коли громадянин подав заяву про відстрочку, йому краще дочекатися внесення змін — зокрема, щодо надання відстрочки — у профіль військовозобов’язаного на "Резерв+".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, коли повістка надійшла до громадян з відстрочкою, чи треба їм йти до ТЦК.
Також ми повідомляли, як діяти, коли ТЦК ігнорує запити на відстрочку чи бронювання.
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