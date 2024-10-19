Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow СМСка от ТЦК — как реагировать военнообязанному arrow

СМСка от ТЦК — как реагировать военнообязанному

19 октября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК рассылает СМС – что делать военнообязанному
Приложение "Резерв+", где отображается отсрочка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если гражданину, подавшему заявление об отсрочке, поступила СМСка из территориального центра комплектования, ему не следует сразу идти в ТЦК. Юристы советуют дождаться, когда информация об отсрочке подтянется в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

СМСки, поступающие из ТЦК

Военнообязанные, имеющие право на отсрочку от мобилизации, должны оформить ее в территориальных центрах комплектования.

Некоторым гражданам после подачи заявления в ТЦК поступают СМС, в которых указано, что они должны явиться в территориальный центр комплектования для получения письменного ответа. Юристы объяснили, что это значит.

Что делать военнообязанному

"Это вообще не ответ, и по этому приглашению может стоять все, что угодно", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда гражданин подал заявление об отсрочке, ему лучше дождаться внесения изменений, в частности, относительно предоставления отсрочки в профиль военнообязанного на "Резерв+".

Напомним, мы раньше писали о том, что делать, когда повестка поступила гражданам с отсрочкой, нужно ли им идти в ТЦК.

Также мы сообщали, как поступать, когда ТЦК игнорирует запросы на отсрочку или бронирование.

ТЦК и СП СМС отсрочка мобилизация резерв

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:34 За язык оккупантов на перерывах в школе могут штрафовать — адвокат назвал суммы

00:30 СМСка от ТЦК — как реагировать военнообязанному

00:08 Премьер Британии отреагировал на информацию о привлечении войск КНДР к войне

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

00:04 Премьер Шмыгаль объявил об очередном транше от МВФ — сколько денег получит Украина

18 октября 2024

23:53 Заключила фиктивный брак с уклонистом — как суд наказал женщину

Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

23:32 План победы изучает Белый дом — как США оценивают предложения Зеленского

23:27 Из российского плена вернулся правозащитник Максим Буткевич

22:43 Зеленский заявил, что модели экономического бронирования несправедливы

00:34 За язык оккупантов на перерывах в школе могут штрафовать — адвокат назвал суммы

00:30 СМСка от ТЦК — как реагировать военнообязанному

00:08 Премьер Британии отреагировал на информацию о привлечении войск КНДР к войне

00:04 Премьер Шмыгаль объявил об очередном транше от МВФ — сколько денег получит Украина

18 октября 2024

23:53 Заключила фиктивный брак с уклонистом — как суд наказал женщину

23:32 План победы изучает Белый дом — как США оценивают предложения Зеленского

23:27 Из российского плена вернулся правозащитник Максим Буткевич

22:43 Зеленский заявил, что модели экономического бронирования несправедливы

22:33 На Волыни мужчина блокировал здание ТЦК - какой приговор вынес суд

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

22:30 На Одесчине предпринимателю подарили поддельный белый билет — что решил суд

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают