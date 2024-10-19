ТЦК рассылает СМС – что делать военнообязанному

Приложение "Резерв+", где отображается отсрочка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если гражданину, подавшему заявление об отсрочке, поступила СМСка из территориального центра комплектования, ему не следует сразу идти в ТЦК. Юристы советуют дождаться, когда информация об отсрочке подтянется в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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СМСки, поступающие из ТЦК

Военнообязанные, имеющие право на отсрочку от мобилизации, должны оформить ее в территориальных центрах комплектования.

Некоторым гражданам после подачи заявления в ТЦК поступают СМС, в которых указано, что они должны явиться в территориальный центр комплектования для получения письменного ответа. Юристы объяснили, что это значит.

Что делать военнообязанному

"Это вообще не ответ, и по этому приглашению может стоять все, что угодно", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда гражданин подал заявление об отсрочке, ему лучше дождаться внесения изменений, в частности, относительно предоставления отсрочки в профиль военнообязанного на "Резерв+".

Напомним, мы раньше писали о том, что делать, когда повестка поступила гражданам с отсрочкой, нужно ли им идти в ТЦК.

Также мы сообщали, как поступать, когда ТЦК игнорирует запросы на отсрочку или бронирование.