Бронь від мобілізації - чи треба йти до ТЦК, якщо прийшла повістка

Черга біля ТЦК. Фото: Telegram Максима Козицького

Навіть якщо громадянин оформив відстрочку від мобілізації, він має відвідати ТЦК, якщо йому надійде відповідна повістка. Але мобілізувати чи навіть відправити на військово-лікарську комісію таку людину не мають права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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В Україні продовжується оповіщення військовозобов’язаного населення повістками від територіальних центрів комплектування. У деяких випадках ці повістки надходять тим громадянам, які уже оформили відстрочку від мобілізації.

"Незалежно від того оформлена відстрочка чи ні, але явка по повістці обов'язкова, в протилежному випадку — штраф", — пояснив Владислав Дерій, що робити у такій ситуації громадянину, що має відстрочку.

Чи пошлють людину з відстрочкою на ВЛК

Разом з тим, підкреслив юрист, якщо у цієї особи є відстрочка, то повістка від ТЦК не може обернутися мобілізацією.

"Мобілізувати на направляти на ВЛК під час дії відстрочки не мають права", — пояснив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали, що змінилося у процесі вручення повісток у жовтні.

Крім того, в ТЦК пояснили, якою є належно вручена повістка.