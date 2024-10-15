Бронь від мобілізації - чи треба йти до ТЦК, якщо прийшла повістка

Повістка для громадян з відстрочкою — чи треба йти до ТЦК
Навіть якщо громадянин оформив відстрочку від мобілізації, він має відвідати ТЦК, якщо йому надійде відповідна повістка. Але мобілізувати чи навіть відправити на військово-лікарську комісію таку людину не мають права.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Повістка для людини з відстрочкою
В Україні продовжується оповіщення військовозобов’язаного населення повістками від територіальних центрів комплектування. У деяких випадках ці повістки надходять тим громадянам, які уже оформили відстрочку від мобілізації.
"Незалежно від того оформлена відстрочка чи ні, але явка по повістці обов'язкова, в протилежному випадку — штраф", — пояснив Владислав Дерій, що робити у такій ситуації громадянину, що має відстрочку.
Чи пошлють людину з відстрочкою на ВЛК
Разом з тим, підкреслив юрист, якщо у цієї особи є відстрочка, то повістка від ТЦК не може обернутися мобілізацією.
"Мобілізувати на направляти на ВЛК під час дії відстрочки не мають права", — пояснив Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали, що змінилося у процесі вручення повісток у жовтні.
Крім того, в ТЦК пояснили, якою є належно вручена повістка.
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