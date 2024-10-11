Повістки від ТЦК нові правила 2024 - вручення повісток у жовтні

Громадянин, який отримав повістку. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів змінив процес вручення повісток військовозобов’язаним через "Укрпошту". Відтепер повістки мають бути вручені особисто, але якщо громадянин не виявився удома під час візиту представника пошти, він матиме лише три дні для того, аби забрати повістку на "Укрпошті" чи написати відмову від неї.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1147 від 8 жовтня.

Читайте також:

Повістки мають бути вручені особисто

У жовтні 2024 року уряд змінив процес вручення повісток військовозобов’язаним громадянам.

Це стосується, зокрема, процесу вручення повісток за допомогою "Укрпошти".

"Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу)", — йдеться у постанові Кабміну.

Коли вважатиметься, що адресат відсутній

Якщо ж адресата не виявилося за вказаною адресою, працівник пошти має інформувати громадянина одним із двох способів.

По-перше, йому можуть подзвонити по телефону. По-друге, у поштовій скриньці можуть залишити повідомлення про надходження рекомендованого листа з ТЦК із повісткою.

Якщо ж протягом трьох днів громадянин не з’явиться на пошті, аби отримати повістку, тоді вважатиметься, що адресат відсутній за вказаною адресою.

Нагадаємо, ми повідомляли, від чого залежить точність доставки повісток "Укрпоштою".

Також ми писали про автоматизацію процесу вручення повісток.