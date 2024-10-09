Вручення повісток 2024 — які зміни в процесі

Вручення повістки. Фото: "Поради юриста"

Міністерство оборони України працює над автоматизацією процесу вручення повісток. Для цього будуть використані реєстр "Оберіг" та "Укрпошта".

Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

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Автоматизація за допомогою реєстру "Оберіг"

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. 2024 року Міністерство оборони зайнялося автоматизацією видачі повісток від ТЦК.

"Наразі під час проведення мобілізації за вказівкою вищого воєнного керівництва розпочато централізований процес оповіщення засобами поштового зв'язку з використанням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", — пояснив Сергій Монукало.

Як відбувається оповіщення повістками у новому форматі

Він додав, що за допомогою реєстру "Оберіг" формується електронна повістка, після чого очільник ТЦК накладає свій електронний підпис.

"Після цього реєстром направляється вже підписана повістка на сервери "Укрпошти". Потім працівники "Укрпошти" її роздруковують, формують поштові відправлення з описом вкладення, які в подальшому направляються на адреси військовозобов'язаних", — зазначив представник ТЦК.

Нагадаємо, ми писали про те, що робитиме ТЦК, якщо військовозобов’язаний не забрав повістку на пошті.

Додамо, ми повідомляли, куди надсилатимуть повістки людині без державної реєстрації.