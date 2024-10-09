Вручение повесток 2024 – какие изменения в процессе

Вручение повестки. Фото: "Поради юриста"

Министерство обороны работает над автоматизацией процесса вручения повесток. Для этого будут использованы реестр "Оберіг" и "Укрпошта".

Об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

Читайте также:

Автоматизация с помощью реестра "Оберіг"

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. 2024 Министерство обороны занялось автоматизацией выдачи повесток от ТЦК.

"В настоящее время во время проведения мобилизации по указанию высшего военного руководства начат централизованный процесс оповещения средствами почтовой связи с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", — пояснил Сергей Монукало.

Как происходит оповещение повестками в новом формате

Он добавил, что с помощью реестра "Оберіг" формируется электронная повестка, после чего глава ТЦК накладывает свою электронную подпись.

"После этого реестром направляется уже подписанная повестка на серверы "Укрпошти". Затем работники "Укрпошти" ее распечатывают, формируют почтовые отправления с описанием вложения, которые в дальнейшем направляются в адреса военнообязанных", — отметил представитель ТЦК.

Напомним, мы писали о том, что делать ТЦК, если военнообязанный не забрал повестку на почте.

Добавим, мы сообщали, куда будут посылать повестки человеку без государственной регистрации.