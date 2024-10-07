Повістка поштою — що буде, якщо не забрати її

Відправлення повістки "Укрпоштою". Фото: "Новини.PRO"

Військовозобов’язаний громадянин має право відмовитися отримувати адресовану йому повістку на пошті. Але після цього територіальний центр комплектування отримує законне право застосовувати до цього громадянина відповідні санкції.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії "Ріяко і Партнери" Катерина Аніщенко.

Читайте також:

Отримувати повістку чи ні

В Україні продовжується процес оповіщення військовозобов’язаних громадян за допомогою повісток.

Повістки можуть як вручатися особисто, так і надсилатися поштою.

Громадянин має право вирішити — отримувати йому цю повістку чи ні. Але у випадку відмови він має підписати відповідний документ.

Що робитиме ТЦК після відмови громадянина від повістки

Після цього територіальний центр комплектування, отримавши офіційну відмову військовозобов’язаного, скріплену підписом, має право застосовувати наступні санкції проти цього громадянина.

Йдеться, зокрема, про накладення штрафу. Чи про обмеження керування автомобілем — за умови позитивного рішення суду, до якого буде відправлений відповідний запит.

Нагадаємо, ми раніше писали про три законні причини для відмови від повістки ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, хто саме з українців має законне право на відмову від повістки ТЦК.