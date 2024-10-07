Повестка по почте – что будет, если не забрать ее

Отправка повестки "Укрпоштою". Фото: "Новини.PRO"

Военнообязанный гражданин имеет право отказаться получать адресованную ему повестку на почте. Но после этого территориальный центр комплектования получает законное право применять к этому гражданину соответствующие санкции.

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Ріяко і Партнери" Екатерина Анищенко.

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Получать повестку или нет

В Украине продолжается процесс оповещения военнообязанных граждан посредством повесток.

Повестки могут как вручаться лично, так и посылаться по почте.

Гражданин имеет право решить, получать ему эту повестку или нет. Но в случае отказа он должен подписать соответствующий документ.

Что будет делать ТЦК после отказа гражданина от повестки

После этого территориальный центр комплектования, получив официальный отказ военнообязанного, скрепленный подписью, имеет право применять следующие санкции против гражданина.

Речь идет, в частности, о наложении штрафа. Или об ограничении вождения — при условии положительного решения суда, в который будет отправлен соответствующий запрос.

Напомним, мы ранее писали о трех законных причинах для отказа от повестки ТЦК.

Добавим, мы сообщали, кто именно из украинцев имеет законное право на отказ от повестки ТЦК.