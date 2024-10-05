Реєстр Оберіг - що робити, якщо немає даних

Військовослужбовець з реєстром "Оберіг". Фото: dailylviv.com

Якщо у військовозобов’язаного в електронному військово-обліковому документі не підтягнулися дані з реєстру "Оберіг", він має направити адвокатський запит на адресу ТЦК. На такий запит територіальний центр комплектування має відповісти протягом п’яти днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В 2024 році пройшов масштабний процес оновлення військово-облікових даних.

Для цього частина військовозобов’язаних громадян використала мобільний застосунок "Резерв+", куди підтягувалися дані з реєстру "Оберіг".

Втім, не у всіх ці дані підтягнулися в електронний військово-обліковий документ. Юрій Айвазян пояснив, що роботи громадянам у такій ситуації.

Як виправити проблему із відсутністю військово-облікових даних

Для того, аби виправити ситуацію, необхідно повідомити про проблеми ТЦК.

"Робити це треба не звичайним електронним листом-зверненням, а у вигляді адвокатського запита, надісланого Укрпоштою рекомендованим листом на адресу ТЦК", — написав експерт.

На такий запит, за словами Айвазяна, територіальний центр комплектування має відповісти протягом п’яти днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що медичні дані призовників стануть доступними для реєстру "Оберіг".

Додамо, раніше юрист пояснював, що робити, якщо в "Резерв+" не оновилися дані висновку ВЛК.