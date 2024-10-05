Реестр Оберіг - что делать, если нет данных

Нет данных в реестре "Оберіг" — что делать военнообязанному
Если у военнообязанного в электронном военно-учетном документе не подтянулись данные из реестра "Оберіг", он должен направить адвокатский запрос в адрес ТЦК. По такому запросу территориальный центр комплектования должен ответить в течение пяти дней.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Проблемы с реестром "Оберіг"
В 2024 году прошел масштабный процесс обновления военно-учетных данных.
Для этого часть военнообязанных граждан использовала мобильное приложение "Резерв+", куда подтягивались данные из реестра "Оберіг".
Впрочем, не у всех эти данные подтянулись в электронный военно-учетный документ. Юрий Айвазян объяснил, что работа гражданам в такой ситуации.
Как исправить проблему с отсутствием военно-учетных данных
Чтобы исправить ситуацию, необходимо сообщить о проблемах ТЦК.
"Делать это нужно не обычным электронным письмом-обращением, а в виде адвокатского запроса, отправленного Укрпочтой заказным письмом в адрес ТЦК", — написал эксперт.
По такому запросу, по словам Айвазяна, территориальный центр комплектования должен ответить в течение пяти дней.
Напомним, ранее мы писали, что медицинские данные призывников станут доступными для реестра "Оберіг".
Добавим, ранее юрист объяснял, что делать, если в "Резерв+" не обновились данные заключения ВВК.
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