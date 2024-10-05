Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Нет данных в реестре "Оберіг" — что делать военнообязанному arrow

Нет данных в реестре "Оберіг" — что делать военнообязанному

5 октября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Реестр Оберіг - что делать, если нет данных
Военнослужащий с реестром "Оберіг". Фото: dailylviv.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если у военнообязанного в электронном военно-учетном документе не подтянулись данные из реестра "Оберіг", он должен направить адвокатский запрос в адрес ТЦК. По такому запросу территориальный центр комплектования должен ответить в течение пяти дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Проблемы с реестром "Оберіг"

В 2024 году прошел масштабный процесс обновления военно-учетных данных.

Для этого часть военнообязанных граждан использовала мобильное приложение "Резерв+", куда подтягивались данные из реестра "Оберіг".

Впрочем, не у всех эти данные подтянулись в электронный военно-учетный документ. Юрий Айвазян объяснил, что работа гражданам в такой ситуации.

Как исправить проблему с отсутствием военно-учетных данных

Чтобы исправить ситуацию, необходимо сообщить о проблемах ТЦК.

"Делать это нужно не обычным электронным письмом-обращением, а в виде адвокатского запроса, отправленного Укрпочтой заказным письмом в адрес ТЦК", — написал эксперт.

По такому запросу, по словам Айвазяна, территориальный центр комплектования должен ответить в течение пяти дней.

Напомним, ранее мы писали, что медицинские данные призывников станут доступными для реестра "Оберіг".

Добавим, ранее юрист объяснял, что делать, если в "Резерв+" не обновились данные заключения ВВК.

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные резерв реестр Оберіг

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:20 На Украину суют мощные ливни — синоптики предупредили ряд регионов завтра

20:18 Сколько длится брони от мобилизации — на какой максимум и кто может рассчитывать

20:08 Бражко не поможет сборной Украины в Лиге Наций

20:00 Нет данных в реестре "Оберіг" — что делать военнообязанному

19:35 В Херсоне снова раздались взрывы — что известно

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

19:11 У Яремчука возникли проблемы в Олимпиакосе — что известно

19:11 Синоптики прогнозируют сильный ливень во Львове — высокая опасность

19:06 В Волчанске россияне казнили четырех бойцов ВСУ — начато расследование

18:46 Стали известны лауреаты премии "Киевская книга года"-2024

18:43 Перспективный украинский боксер Великовский помогает другу Кадырова — фото

20:20 На Украину суют мощные ливни — синоптики предупредили ряд регионов завтра

20:18 Сколько длится брони от мобилизации — на какой максимум и кто может рассчитывать

20:08 Бражко не поможет сборной Украины в Лиге Наций

20:00 Нет данных в реестре "Оберіг" — что делать военнообязанному

19:35 В Херсоне снова раздались взрывы — что известно

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

19:11 У Яремчука возникли проблемы в Олимпиакосе — что известно

19:11 Синоптики прогнозируют сильный ливень во Львове — высокая опасность

19:06 В Волчанске россияне казнили четырех бойцов ВСУ — начато расследование

18:46 Стали известны лауреаты премии "Киевская книга года"-2024

18:43 Перспективный украинский боксер Великовский помогает другу Кадырова — фото

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке