Реестр Оберіг - что делать, если нет данных

Военнослужащий с реестром "Оберіг". Фото: dailylviv.com

Если у военнообязанного в электронном военно-учетном документе не подтянулись данные из реестра "Оберіг", он должен направить адвокатский запрос в адрес ТЦК. По такому запросу территориальный центр комплектования должен ответить в течение пяти дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В 2024 году прошел масштабный процесс обновления военно-учетных данных.

Для этого часть военнообязанных граждан использовала мобильное приложение "Резерв+", куда подтягивались данные из реестра "Оберіг".

Впрочем, не у всех эти данные подтянулись в электронный военно-учетный документ. Юрий Айвазян объяснил, что работа гражданам в такой ситуации.

Как исправить проблему с отсутствием военно-учетных данных

Чтобы исправить ситуацию, необходимо сообщить о проблемах ТЦК.

"Делать это нужно не обычным электронным письмом-обращением, а в виде адвокатского запроса, отправленного Укрпочтой заказным письмом в адрес ТЦК", — написал эксперт.

По такому запросу, по словам Айвазяна, территориальный центр комплектования должен ответить в течение пяти дней.

Напомним, ранее мы писали, что медицинские данные призывников станут доступными для реестра "Оберіг".

Добавим, ранее юрист объяснял, что делать, если в "Резерв+" не обновились данные заключения ВВК.