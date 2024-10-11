Повестки от ТЦК новые правила 2024 года - вручение повесток в октябре

Гражданин, получивший повестку. Фото: УНІАН

Кабинет министров изменил процесс вручения повесток военнообязанным через "Укрпошту". Теперь повестки должны быть вручены лично, но если гражданин не оказался дома во время визита представителя почты, у него будет всего три дня для того, чтобы забрать повестку на "Укрпошті" или написать отказ от нее.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1147 от 8 октября.

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Повестки должны быть вручены лично

В октябре 2024 года правительство изменило процесс вручения повесток военнообязанным гражданам.

Это касается, в частности, процесса вручения повесток с помощью "Укрпошти".

"Рекомендуемые письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю)", — говорится в постановлении Кабмина.

Когда считается, что адресат отсутствует

Если адресата не оказалось по указанному адресу, работник почты должен информировать гражданина одним из двух способов.

Во-первых, ему могут позвонить по телефону. Во-вторых, в почтовом ящике могут оставить сообщения о поступлении заказного письма из ТЦК с повесткой.

Если же в течение трех дней гражданин не появится на почте, чтобы получить повестку, тогда будет считаться, что адресат отсутствует по указанному адресу.

Напомним, мы сообщали, от чего зависит точность доставки повесток "Укрпоштою".

Также мы писали об автоматизации процесса вручения повесток.