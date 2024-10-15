Бронь от мобилизации - нужно ли идти в ТЦК, если пришла повестка

Очередь возле ТЦК. Фото: Telegram Максима Козицкого

Даже если гражданин оформил отсрочку от мобилизации, он должен посетить ТЦК, если ему придет ответная повестка. Но мобилизовать или даже отправить на военно-врачебную комиссию такого человека не имеют права.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Повестка для человека с отсрочкой

В Украине продолжается уведомление военнообязанного населения повестками от территориальных центров комплектования. В некоторых случаях эти повестки поступают гражданам, которые уже оформили отсрочку от мобилизации.

"Независимо от того, оформлена отсрочка или нет, но явка по повестке обязательна, в противном случае — штраф", — объяснил Владислав Дерий, что делать в такой ситуации гражданину, имеющему отсрочку.

Пошлют ли человека с отсрочкой на ВВК

Вместе с тем, подчеркнул юрист, если у этого лица есть отсрочка, то повестка от ТЦК не может обернуться мобилизацией.

"Мобилизоваться и направлять на ВВК во время действия отсрочки не имеют права", — пояснил Дерий.

Напомним, мы ранее писали, что изменилось в процессе вручения повесток в октябре.

Кроме того, в ТЦК объяснили, что значит надлежаще врученная повестка.