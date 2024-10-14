Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Повістки Укрпоштою — в ТЦК пояснили, яким є належно вручений документ arrow

Повістки Укрпоштою — в ТЦК пояснили, яким є належно вручений документ

14 жовтня 2024 09:53
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — яка повістка вважається належним чином врученою
Чоловіку вручають повістку. Ілюстративне фото: із соцмереж
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Повістка без опису та конверта, яка просто кинута в поштову скриньку, не вважається належним чином врученою. На ній повинне бути поштове маркування та підписаний конверт. 

Про це розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК Сергій Монукало в інтервʼю "Главреду".

Читайте також:

Яка повістка вважається правильно врученою

Монукало пояснив, що за домашньою адресою чоловіка призовного віку приходять представники ТЦК і обов'язково формують поштові повідомлення з описом вкладення. За його словами, повістка вважається врученою лише тоді, коли її дають особисто в руки або належно оформленим поштовим вкладенням. 

Водночас начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК заявив, що не вважає належним чином оповіщеною особу, чиї рідні, які взяли чи не взяли повістку, заявили, що чоловік не проживає за зазначеним місцем.

Зазвичай, після повідомлення, що чоловік не проживає в тому чи іншому місці, формується відповідний запит Нацполіції про подання особи в розшук. Крім того, таких людей будуть вносити до бази як порушників правил військового обліку, адже час оновити дані був до 16 липня. По них буде винесене відповідне провадження. 

"Система "Оберіг" дозволяє обʼєднувати кілька реєстрів, зокрема й ті, що показують, де особа отримує грошове забезпечення, зарплату. Після цього проводиться оповіщення через підприємство, а саме видається розпорядження, яке направляється терміновим оповіщенням. Уже тоді керівник підприємства у триденний термін видає наказ про оповіщення та ознайомлює з ним", — розповів Сергій Монукало. 

За його словами, якщо людина відмовляється від повістки, то повідомляє в органи Національної поліції, і за відмову поліцейські мають право здійснити адміністративне затримання та доставити порушника до відповідного ТЦК для проходження ВЛК. 

Нагадаємо, повістка, яку військовозобов'язаному надсилають поштою, повинна містити дві спеціальні позначки. У рекомендованому листі відправнику необхідно проставити відмітки "Повістка ТЦК" і "Вручити особисто".

Раніше генеральний директор Укрпошти назвав кількість повісток, які вже передали в доставку. За його словами, це кілька десятків тисяч.

персональні дані мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:18 Який вигляд зараз має "Азовсталь" в Маріуполі — шокуюче відео

10:17 Реагуйте на тривоги — ворог вивів носії ракет у Чорне море

10:15 NAVI виграли турнір IEM Rio 2024 та довели, що є найкращими у світі

10:13 НАТО розпочало масштабні ядерні навчання — що входить у програму

10:06 Купюра у 100 доларів нового зразка — як перевірити автентичність

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:53 Повістки Укрпоштою — в ТЦК пояснили, яким є належно вручений документ

09:46 Трамп заявив про потребу розгорнути військових під час виборів у США

09:42 Відключення світла в Одесі — кому треба підготуватися

09:30 Мобілізація в Україні — що робити, коли вчитель отримав повістку

09:28 У Харкові судили топменеджерів меблевого підприємства за бізнес з Росією

10:18 Який вигляд зараз має "Азовсталь" в Маріуполі — шокуюче відео

10:17 Реагуйте на тривоги — ворог вивів носії ракет у Чорне море

10:15 NAVI виграли турнір IEM Rio 2024 та довели, що є найкращими у світі

10:13 НАТО розпочало масштабні ядерні навчання — що входить у програму

10:06 Купюра у 100 доларів нового зразка — як перевірити автентичність

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:53 Повістки Укрпоштою — в ТЦК пояснили, яким є належно вручений документ

09:46 Трамп заявив про потребу розгорнути військових під час виборів у США

09:42 Відключення світла в Одесі — кому треба підготуватися

09:30 Мобілізація в Україні — що робити, коли вчитель отримав повістку

09:28 У Харкові судили топменеджерів меблевого підприємства за бізнес з Росією

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Text

08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2024
Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник