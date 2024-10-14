Мобілізація в Україні — яка повістка вважається належним чином врученою

Чоловіку вручають повістку. Ілюстративне фото: із соцмереж

Повістка без опису та конверта, яка просто кинута в поштову скриньку, не вважається належним чином врученою. На ній повинне бути поштове маркування та підписаний конверт.

Про це розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК Сергій Монукало в інтервʼю "Главреду".

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Яка повістка вважається правильно врученою

Монукало пояснив, що за домашньою адресою чоловіка призовного віку приходять представники ТЦК і обов'язково формують поштові повідомлення з описом вкладення. За його словами, повістка вважається врученою лише тоді, коли її дають особисто в руки або належно оформленим поштовим вкладенням.

Водночас начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК заявив, що не вважає належним чином оповіщеною особу, чиї рідні, які взяли чи не взяли повістку, заявили, що чоловік не проживає за зазначеним місцем.

Зазвичай, після повідомлення, що чоловік не проживає в тому чи іншому місці, формується відповідний запит Нацполіції про подання особи в розшук. Крім того, таких людей будуть вносити до бази як порушників правил військового обліку, адже час оновити дані був до 16 липня. По них буде винесене відповідне провадження.

"Система "Оберіг" дозволяє обʼєднувати кілька реєстрів, зокрема й ті, що показують, де особа отримує грошове забезпечення, зарплату. Після цього проводиться оповіщення через підприємство, а саме видається розпорядження, яке направляється терміновим оповіщенням. Уже тоді керівник підприємства у триденний термін видає наказ про оповіщення та ознайомлює з ним", — розповів Сергій Монукало.

За його словами, якщо людина відмовляється від повістки, то повідомляє в органи Національної поліції, і за відмову поліцейські мають право здійснити адміністративне затримання та доставити порушника до відповідного ТЦК для проходження ВЛК.

Нагадаємо, повістка, яку військовозобов'язаному надсилають поштою, повинна містити дві спеціальні позначки. У рекомендованому листі відправнику необхідно проставити відмітки "Повістка ТЦК" і "Вручити особисто".

Раніше генеральний директор Укрпошти назвав кількість повісток, які вже передали в доставку. За його словами, це кілька десятків тисяч.