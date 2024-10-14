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Повестки Укрпоштой — в ТЦК пояснили, каким является надлежаще врученный документ

14 октября 2024 09:53
Василий Горенко - Редактор
Мобилизация в Украине — какая повестка считается надлежащим образом врученной
Мужчине вручают повестку. Иллюстративное фото: из соцсетей
Василий Горенко - Редактор

Повестка без описания и конверта, просто брошенная в почтовый ящик, не считается должным образом врученной. На ней должна быть почтовая маркировка и подписанный конверт.

Об этом рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского ОТЦК Сергей Монукало в интервью "Главреду".

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Монукало объяснил, что за домашним адресом мужчины призывного возраста приходят представители ТЦК и обязательно формируют почтовые сообщения с описанием вложения. По его словам, повестка считается врученной только тогда, когда ее дают лично в руки или надлежаще оформленным почтовым вложениям.

В то же время начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского ОТЦК заявил, что не считает должным образом уведомленным лицо, чьи родные, взявшие или не взявшие повестку, заявили, что мужчина не проживает по указанному месту.

Обычно после сообщения, что мужчина не проживает в том или ином месте, формируется соответствующий запрос Нацполиции о подаче лица в розыск. Кроме того, таких людей будут вносить в базу как нарушителей правил военного учета, ведь время обновить данные было до 16 июля. По ним будет вынесено соответствующее производство.

"Система "Оберіг" позволяет объединять несколько реестров, в том числе и показывающие, где лицо получает денежное обеспечение, зарплату. После этого проводится оповещение через предприятие, а именно выдается распоряжение, которое направляется срочным оповещением. Уже тогда руководитель предприятия в трехдневный срок выдает приказ об извещении и знакомит с ним", — рассказал Сергей Монукало.

По его словам, если человек отказывается от повестки, то сообщает в органы Национальной полиции, и за отказ полицейские вправе осуществить административное задержание и доставить нарушителя в соответствующий ТЦК для прохождения ВВК.

Напомним, повестка, которую военнообязанному присылают по почте, должна содержать две специальные отметки. В заказном письме отправителю необходимо проставить отметки "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

Ранее генеральный директор Укрпочты назвал количество уже переданных в доставку повесток. По его словам, это несколько десятков тысяч.

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