Чоловік подав у суд на ТЦК за штраф, оскільки оновив дані

Молоток судді. Фото: LexInform

Житель Харківщини подав позов до суду через штраф від ТЦК. Чоловіка намагались покарати попри те, що він оновив дані.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Центр комплектування оштрафував жителя Харківської області на 17 тис. грн. Пояснили це тим, що чоловік не з'явився за повісткою для уточнення даних. Разом з тим, позивач оновив дані в "Резерв+" та має відстрочку від призову. Суд зауважив, що чоловікові не повідомили, які саме дані він не оновив та яка була причина виклику.

Позивач проходив військову службу з 2015 року. Він пояснив, що не отримував ані повістки, ані поштового повідомлення про необхідність її отримання. Поліцейські зателефонували його батькові та заявили, що син чоловік знаходиться у розшуку. Аж тоді чоловік прибув у ТЦК, де на нього склали протокол.

Суд зауважив, що повістка повернулась з відміткою "адресат відсутній за вказаною адресою". Однак центр комплектування знав адресу проживання чоловіка, оскільки той став на облік після звільнення з військової служби та повідомив цю інформацію.

Вирок суду

Суд розглянув справу та скасував постанову від ТЦК. Також закрили провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, на Хмельниччині судили молодика, який ухилився від мобілізації. Чоловікові кілька разів давали повістки, але він їх ігнорував.

Також вирок винесли жителю Кіровоградської області. Чоловік не прийшов до ТЦК, пояснивши це психологічною травмою після російської окупації.