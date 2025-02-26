Мужчина подал в суд на ТЦК за штраф, поскольку обновил данные

Молоток судьи. Фото: LexInform

Житель Харьковщины подал иск в суд из-за штрафа от ТЦК. Мужчину пытались наказать несмотря на то, что он обновил данные.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Центр комплектования оштрафовал жителя Харьковской области на 17 тыс. грн. Объяснили это тем, что мужчина не явился по повестке для уточнения данных. Вместе с тем, истец обновил данные в "Резерв+" и имеет отсрочку от призыва. Суд отметил, что мужчине не сообщили, какие именно данные он не обновил и какая была причина вызова.

Истец проходил военную службу с 2015 года. Он пояснил, что не получал ни повестки, ни почтового уведомления о необходимости ее получения. Полицейские позвонили его отцу и заявили, что сын муж находится в розыске. Только тогда мужчина прибыл в ТЦК, где на него составили протокол.

Суд отметил, что повестка вернулась с отметкой "адресат отсутствует по указанному адресу". Однако центр комплектования знал адрес проживания мужчины, поскольку тот стал на учет после увольнения с военной службы и сообщил эту информацию.

Приговор суда

Суд рассмотрел дело и отменил постановление от ТЦК. Также закрыли производство по делу о привлечении к административной ответственности.

Напомним, в Хмельницкой области судили молодого человека, который уклонился от мобилизации. Мужчине несколько раз давали повестки, но он их игнорировал.

Также приговор вынесли жителю Кировоградской области. Мужчина не пришел в ТЦК, объяснив это психологической травмой после российской оккупации.