Військовий облік після звільнення із ЗСУ — треба звільненому із ЗСУ їхати до старого ТЦК

Український військовий. Фото: "Українське радіо"

Військовослужбовець, який після завершення служби у Збройних силах України захоче переїхати на інше місце проживання, не має звертатися за довідкою до ТЦК, де він перебував на обліку до мобілізації. Так само це не потрібно і чинному військовослужбовцю, бо ТЦК підпорядковуються тільки військовозобов’язані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До старого ТЦК звертатися не потрібно

Адвокат Юрій Айвазян пояснив громадянці, син якої служить у Збройних силах України, що після звільнення з лав української армії та при переїзді на інше місце проживання йому не треба буде звертатися до ТЦК, де він раніше перебував на військовому обліку.

"Коли ваш син звільниться, він самостійно стане на облік за новим місцем реєстрації, і для того йому не треба буде зніматися з обліку в старому ТЦК", — підкреслив юрист.

Військовослужбовці не підпорядковуються ТЦК

Крім того, наголосив Айвазян, якщо такий громадянин захоче зареєструватися на іншому місці ще під час військової служби — у тамтешньому ЦНАПі не матимуть права вимагати довідку з попереднього ТЦК.

"Це незаконно, оскільки така вимога доречна у випадках, коли особа, яку треба виписати чи прописати, є військовозобов'язаною, а не військовослужбовцем", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба йти до ТЦК для зміни військових документів.

Додамо, ми повідомляли про те, коли неможливо змінити ТЦК, в якому перебуваєш на військовому обліку.