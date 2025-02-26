Военный учет после увольнения из ВСУ — надо уволенному из ВСУ ехать в старый ТЦК

Украинский военный. Фото: "Українське радіо"

Военнослужащий, который после завершения службы в Вооруженных силах Украины захочет переехать на другое место жительства, не должен обращаться за справкой в ТЦК, где он состоял на учете до мобилизации. Также это не нужно и действующему военнослужащему, потому что ТЦК подчиняются только военнообязанные.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В старый ТЦК обращаться не нужно

Адвокат Юрий Айвазян объяснил гражданке, сын которой проходит службу в Вооруженных силах Украины, что после увольнения из рядов украинской армии и переезде на другое место жительства ему не надо будет обращаться в ТЦК, где он ранее состоял на воинском учете.

"Когда ваш сын уволится, он самостоятельно станет на учет по новому месту регистрации, и для того ему не надо будет сниматься с учета в старом ТЦК", — подчеркнул юрист.

Военнослужащие не подчиняются ТЦК

Кроме того, подчеркнул Айвазян, если такой гражданин захочет зарегистрироваться на другом месте еще во время военной службы — в тамошнем ЦПАУ не будут иметь права требовать справку из предыдущего ТЦК.

"Это незаконно, поскольку такое требование уместно в случаях, когда лицо, которое надо выписать или прописать, является военнообязанным, а не военнослужащим", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли идти в ТЦК для изменения военных документов.

Добавим, мы сообщали о том, когда невозможно изменить ТЦК, в котором находишься на воинском учете.