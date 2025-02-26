Чоловік отримав три роки в’язниці за ухилення від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Хмельницькій області судили чоловіка, який кілька разів проігнорував повістки до територіального центру комплектування. Він заявив у суді, що не може служити через стан здоров'я і не погоджується з висновком ВЛК.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Новоушицький районний суд Хмельницької області ухвалив вирок щодо мешканця села Куражин, який двічі не з’явився за повістками до військового комісаріату.

За матеріалами справи, обвинувачений отримав повістку 27 травня 2024 року, яка зобов’язувала його прибути до територіального центру комплектування 28 травня. Проте чоловік відмовився від її отримання та не з’явився у зазначений термін. Після цього він знову отримав повістку 1 липня 2024 року, однак 3 липня повторно проігнорував виклик без поважних причин.

Під час судового розгляду обвинувачений наполягав на тому, що не ухилявся від мобілізації, а мав проблеми зі здоров’ям, які не дозволяли йому проходити військову службу. Він надав суду медичні довідки, які підтверджували наявність переломів та подальше хірургічне лікування. Водночас слідство встановило, що станом на момент вручення повісток чоловік був визнаний придатним до військової служби.

З урахуванням усіх обставин суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині чоловік з інвалідністю судився з ТЦК через штраф.

Також на лаві підсудних опинився чоловік, який напав на прикордонника і вкрав його зброю.