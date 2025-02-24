Чоловік з інвалідністю оскаржив постанову ТЦК — рішення суду

Молоток судді. Фото: скриншот

У жовтні 2024 року чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК. Він просив скасувати постанову про адміністративне правопорушення щодо правил мобілізації.

Про це йдеться у рішенні Косівського районного суду Івано-Франківської області.

Читайте також:

Деталі справи

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, згідно довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією чоловіку встановлена ІІІ група інвалідності з 16 березня 2023.

28 березня 2024 ТЦК надав відповідь позивачу, за якою він не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, як особа з інвалідністю ІІІ групи.

Чоловік прибув до ТЦК для отримання довідки про надання відстрочки.

Проте вже 1 жовтня 2024 начальником відділення ТЦК складено протокол про адміністративне правопорушення, в якому вказано, що громадянин, який був військовозобов'язаним, порушив правила військового обліку.

У той же день начальником ТЦК винесено постанову, згідно якої установлено, що позивач своїми діями вчинив правопорушення, передбачене частиною 3 статті 210-1 КУпАП, а саме проігнорувавши виконання обов'язку, покладеного на нього згідно вищезазначених правових норм, жодним із визначених способів уточнення своїх персональних даних не скористався.

Не погодившись із даною постановою про адміністративне правопорушення позивач звернувся до суду щодо її скасування.

Що вирішив суд

Рішенням Косівського районного суду Івано-Франківської області від 18 листопада 2024 року в задоволенні позову відмовлено. Чоловік подав апеляційну скаргу.

Колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду у постанові від 29 січня 2025 року по справі дійшла висновку, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності факту адміністративного правопорушення та вини особи у його вчиненні.

Відповідно до матеріалів справи судом встановлено, що згідно оскаржуваної постанови, вина позивача підтверджується лише протоколом про адміністративне правопорушення від 1 жовтня 2024, і до якого будь-яких доказів не подано.

Тому колегія суддів дійшла висновку, що у спірних правовідносинах є пом'якшуючі обставини, які не оцінені відповідачем.

Нагадаємо, у Полтаві судили тренера фітнес-залу, який плюнув в обличчя працівнику ТЦК та, як виявилось, поширював проросійські наративи в соцмережах.

А на Львівщині військовослужбовець судився з військовою частиною через відсутність законних додаткових виплат.